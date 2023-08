Farmy wiatrowe, obok fotowoltaiki, stanowią jedne z najczęściej spotykanych odnawialnych źródeł energii. W całej Europie można zauważyć wiele wiatraków, które są często instalowane w różnych lokalizacjach.

Jednakże, nie są one idealnym rozwiązaniem. W Wielkiej Brytanii, energetyka wiatrowa nie jest w stanie generować wystarczających zysków, aby utrzymać się na powierzchni.

Wielka Brytania ma problem z farmami wiatrowymi

Farmy wiatrowe w Wielkiej Brytanii napotykają na znaczne problemy. Z powodu dużej ilości istniejących elektrowni wiatrowych, nie są one w stanie generować wystarczających zysków. Kiedy nadchodzą dni z silnym wiatrem, ilość energii elektrycznej produkowanej przez wiatraki jest tak duża, że ceny sprzedaży prądu spadają do skrajnie niskich poziomów. Są one tak niskie, że nie pozwalają nawet na utrzymanie inwestycji, nie mówiąc już o generowaniu zysków z produkcji energii.

Z drugiej strony, odnawialne źródła energii borykają się z problemami związanymi z magazynowaniem prądu. W przypadku brytyjskich wiatraków, nie ma obecnie takiej możliwości, więc prąd jest sprzedawany tylko wtedy, gdy wieje wiatr, co oznacza, że ceny są niskie. Gdy ceny energii rosną z powodu słabych wiatrów, farmy wiatrowe nie są w stanie generować zysków. Fotowoltaika również boryka się z podobnymi problemami, jednak coraz częściej jest łączona z magazynami energii elektrycznej, co pozwala na lepsze zarządzanie produkcją i sprzedażą energii.

Jeśli rząd Wielkiej Brytanii zdecyduje się na ograniczenie finansowania elektrowni wiatrowych, może to doprowadzić do przedwczesnego wyłączania obiektów. Planowane jest zakończenie dofinansowania ze strony władz w przyszłej dekadzie. Nowe farmy, które miałyby zastąpić stare, nieefektywne obiekty, mogłyby kosztować Wielką Brytanię dodatkowe 20 miliardów funtów.