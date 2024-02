Największa pompa ciepła w Polsce. Trafiła do Wrocławia

Wrompa to największa w Polsce instalacja do pozyskiwania energii cieplnej ze ścieków. Urządzenie to ma pomóc miastu Wrocław odejść od konwencjonalnych źródeł energii, wykorzystywanych w celu zapewnienia ogrzewania.

Wrompa to największa pompa ciepła w Polsce. Urządzenie, ważące ponad 100 ton, przyjechało do Polski z Austrii. Projekt instalacji Wrompy realizowany jest przez firmę Fortum we współpracy z MPWiK we Wrocławiu.

Ze względu na niebagatelne gabaryty, transport Wrompy przez Europę wymagał specjalnych pozwoleń. Został zrealizowany nocą, a na czas transportu trzeba było m.in. zdemontować niektóre znaki drogowe, tak, aby przewożące urządzenie pojazdy zmieściły się na zakrętach. Do transportu urządzenia potrzebny były dwa samochody z naczepami, z których większy mierzył 36 metrów długości, 4,6 metra szerokości i ważył ponad 100 ton.

Największa pompa ciepła w Polsce

Wrompa ma zostać uruchomiona pod koniec 2024 r. i docelowo ma stanowić istotny element nowoczesnego systemu ciepłowniczego we Wrocławiu. Urządzenie ma zaspokoić do 5 proc. rocznego zapotrzebowania mieszkańców na ciepło systemowe. Zadaniem pompy ciepła będzie pozyskiwanie ekologicznego ciepła ze ścieków komunalnych głównie z centralnej i południowej części Wrocławia.

- Głównym elementem inwestycji jest potężna pompa ciepła o mocy 12,5 MW. Dla zobrazowania to więcej niż moc tysiąca typowych pomp ciepła montowanych zwykle przy domach jednorodzinnych. Instalacja wymaga także szerokiej infrastruktury towarzyszącej – zbiorników, sieci przyłączeniowych, rozdzielni – mówi Mariusz Dzikuć, dyrektor ds. rozwoju w Fortum.

- Pompa odzyskuje ciepło ze ścieków, podnosi jego parametry i przekazuje za pośrednictwem specjalnego wymiennika ciepła do wody sieciowej, która z kolei za pośrednictwem systemu ciepłowniczego dostarcza to ciepło do naszych klientów – dodaje.

Wrompa zostanie połączona z systemem ciepłowniczym siecią o długości kilometra i średnicy pół metra. Realizacja projektu uruchomienia pompy ciepła będzie kosztować ok. 100 mln zł. Inwestycja otrzymała dofinansowanie w formie dotacji ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego w kwocie 18 mln zł oraz ze środków budżetu państwa w wysokości 3 mln zł.