Miliardy na sieci. Operator chce pomóc w rozwoju OZE

Energa Operator szykuje się do dużych wydatków na rozwój sieci wysokiego napięcia 110 kV. Spółka zapowiada, że ma zamiar wydać na ten cel ponad 3 mld zł. Operator spodziewa się, że do 2028 r. łączna moc przyłączonych i pracujących w jej sieci OZE przekroczy 13 GW.

Energa Operator poinformowała o aktualizacji planu rozwoju na najbliższe lata. Zakłada on realizację ponad 220 zadań rozowjowych dotyczących sieci wysokiego napięcia 110 kV do 2028 r. Łączna kwota, którą pochłoną inwestycje w sieci, ma wynosić ok. 3,3 mld zł.

"Energa Operator przeprowadzi w najbliższych latach szereg inwestycji związanych z rozbudową i modernizacją sieci wysokiego napięcia 110 kV, która ma obecnie największy wpływ na potencjał przyłączeniowy dla OZE" - poinformowała Energa Operator. Spółka przewiduje, że do 2028 roku łączna moc przyłączonych i pracujących w jej sieci OZE przekroczy 13 GW.

Rozwój sieci na potrzeby OZE

Rozwój sieci jest konieczny w celu dalszego zwiększania udziału energii pochodzącej z turbin wiatrowych czy instalacji fotowoltaicznych w polskiej energetyce. W ramach planowanych inwestdycji Energa Operator ma zamiar budować nowe lub przebudowywać istniejące już linię oraz budować lub rozbudowywać stacje 110/15 kV.

Dodatkowo, plan rozwoju Energa Operator przewiduje "opracowanie dokumentacji projektowej dla ponad 50 kolejnych inwestycji w sieci wysokiego napięcia, które realizowane będą już po 2028 r. w celu stworzenia przyszłego potencjału przyłączeniowego w sieci elektroenergetycznej".

Orlen przejął Energę w 2020 r., realizując projekt budowy multienergetycznego koncernu. Sieć dystrybucyjna Energi składa się z linii energetycznych o łącznej długości 196 tys. km i obejmuje zasięgiem mniej więcej 1/4 powierzchni Polski. Przez trzy kwartały 2023 r. Energa dostarczyła do odbiorców 16,6 TWh energii elektrycznej.

W 2023 roku zaktualizowano strategię Grupy Orlen do 2030 roku, uwzględniając jej priorytetowe cele po fuzji z Grupą Energa, Grupą Lotos i PGNiG. Zgodnie z tym dokumentem, do końca dekady koncern planuje zainwestować ponad 320 mld zł, przy czym ok. 40 proc. tych nakładów ma być przeznaczone na "zielone inwestycje", w tym OZE, jak np. energetyka wiatrowa na morzu i lądzie, fotowoltaika, ale także biogaz i biometan, biopaliwa, elektromobilność oraz "zielony wodór".

Energa podaje, że 40 proc. mocy zainstalowanej w jej aktywach wytwórczych pochodzi aktualnie z OZE. "Wpisuje się to w strategię energetyczną Grupy Orlen ukierunkowaną ściśle na nisko i zeroemisyjne źródła energii" - podkreśla spółka.