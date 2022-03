Polacy zdali egzamin z człowieczeństwa. Pomagamy uciekającym przed wojną Ukraińcom na wiele różnych sposobów. W kontekście nowych pracowników i dzieci chodzących do szkoły warto pomyśleć też o tej drobnostce…

Naklejki na klawiaturę to drobna, ale istotna pomoc dla Ukraińców

Ze względu na trwającą wojnę już prawie 2 miliony osób uciekły z Ukrainy do Polski. To dla nich bardzo trudny czas i olbrzymie wyzwanie. Dorośli szukają pracy, dzieci – dołączają do polskich klas w szkołach. Uczą się języka polskiego i choć wiele słów wzajemnie da się zrozumieć, poważną barierą pozostaje zupełnie inny alfabet.

Aby ułatwić życie pracownikom w biurach i uczniom w szkołach, można pomyśleć o niedrogich i praktycznych akcesoriach, jakimi są naklejki na klawiaturę. Dzięki nim wygodniej będzie korzystać z komputerów naszym sąsiadom ze wschodu.

Jest kilka rodzajów, kilka kolorów

Naklejki na klawisze, zawierające znaki alfabetu łacińskiego (w lewym górnym rogu) i ukraińskiego (w prawym dolnym rogu) ma w swojej ofercie między innymi firma Accura. Są one dostępne zarówno w wersji czarnej, jak i białej, więc w prosty sposób można dopasować je do posiadanej klawiatury.

Alternatywą dla nich mogą być przezroczyste naklejki w jednym z wielu dostępnych kolorów, które można nakleić w dowolnym miejscu każdego klawisza. Znajdziesz je na przykład w katalogu produktów na platformie Amazon.

Przy okazji chcielibyśmy raz jeszcze podkreślić, że jesteśmy całym sercem z Ukrainą i Ukraińcami. Stanowczo potępiamy działania Władimira Putina i jego podwładnych, wyczekując chwili, aż za swoje zbrodnie zostaną osądzeni.

Źródło: własne