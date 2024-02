“Napoleon” – jedna z głośniejszych, ubiegłorocznych premier kinowych – nareszcie zmierza do VOD. Jest data premiery filmu w Apple TV+.

Napoleon – data premiery w Apple TV+

Produkcja poświęcona postaci Napoleona Bonapartego, choć spotkała się z mieszanym odbiorem, niewątpliwie wzbudzała wokół siebie zainteresowanie widzów. Koniec końców wylądowała na 26. miejscu ubiegłorocznego, światowego box office z wynikiem niemal 220 mln dolarów globalnych wpływów (co w kontekście budżetu, mającego wynosić aż 200 mln dolarów nie brzmi już tak ekscytująco).

Po przeszło 3 miesiącach od polskiej premiery kinowej “Napoleon” trafi do biblioteki Apple TV+. Film był dotychczas dostępny na platformie (oraz w kilku innych serwisach) w formule PVOD – już niebawem będą mogli obejrzeć go zaś wszyscy subskrybenci. Premiera “Napoleona” została zapowiedziana na 1 marca 2024 roku.

Napoleon – o czym opowiada?

Z myślą o tych, którzy z tytułem stykają się po raz pierwszy lub nie mieli okazji przyjrzeć mu się bliżej, prezentujemy oficjalny opis produkcji:

»Napoleon« to spektakularny, epicki dramat obrazujący burzliwą drogę na szczyt Napoleona Bonaparte, granego przez zdobywcę Oscara Joaquina Phoenixa. W oszałamiającym, filmowym krajobrazie nakreślonym przez legendarnego reżysera Ridleya Scotta obraz ten śledzi nieustępliwe dążenie Napoleona do władzy, przyglądając mu się z perspektywy uzależniającego, nieprzewidywalnego związku cesarza z jego jedyną prawdziwą miłością, Józefiną. Tłem dla zaprezentowania wizjonerskich taktyk militarnych i politycznych Napoleona są jedne z najbardziej dynamicznych scen batalistycznych w historii kina.

Co ciekawe, "Napoleon" w kształcie, jaki miał swoją premierę na wielkim ekranie, nie jest ostateczną wizją reżyserską Scotta. Zważywszy na długi czas trwania (4 godz. 10 min.!), po raz pierwszy zobaczymy ją właśnie w formacie VOD. Nawet jeśli seans macie więc już za sobą, wciąż czeka na Was wiele nowego. Na ten moment trudno jednak powiedzieć, czy dostęp do wersji reżyserskiej uzyskamy już 1 marca.

Obsada i twórcy

Pierwszoplanowymi gwiazdami produkcji są Joaquin Phoenix i Vanessa Kirby, którym partnerują na ekranie m.in.: Tahar Rahim, Ben Miles, Ludivine Sagnier i Rupert Everett. Film wyreżyserował Ridley Scott, bazując na scenariuszu autorstwa Davida Scarpy.

