NASA udostępniła na swojej stronie internetowej kilka wirtualnych wycieczek oraz aplikacji, które mogą pomóc w walce z nudą w domu podczas kwarantanny.

NASA ma w ofercie całkiem sporo wirtualnych wycieczek, które mogą skutecznie oderwać nas od codzienności i pomóc zapomnieć o coraz cięższej izolacji społecznej.

Poniżej znajduje się lista wycieczek 3D nagranych w 360 stopniach, licznych filmów, zdjęć oraz aplikacji.

Wirtualne wycieczki kosmiczne

Astronauta NASA, Suni Williams, zaprasza na wycieczkę z przewodnikiem po Międzynarodowej Stacji Kosmicznej, która z ludźmi na pokładzie funkcjonuje od prawie 20 lat. Obejrzymy wiele modułów oraz laboratoria kosmiczne z perspektywy astronautów. Będzie też możliwość zobaczenia jak wygląda Ziemia przez okno stacji kosmicznej, na której większość z nas nigdy nie postawi stopy. Filmy dostępne są tutaj, natomiast wycieczka 3D tutaj.

Kosmiczny teleskop Hubble’a - 360-stopniowa wirtualna wycieczka po centrum operacyjnym Teleskopu Kosmicznego Hubble'a w NASA Goddard Space Flight Center w stanie Maryland.

Kosmiczny Teleskop Splitzera - podróż z przewodnikiem przez niesamowity system gwiezdny TRAPPIST-1, znany jako siedlisko 7 egzoplanet wielkości Ziemi krążących wokół gwiazdy niewiele większej od Jowisza. Obejmuje również wycieczki po Kosmicznym Teleskopie Spitzera i możliwość samodzielnego sterowania teleskopem.

Commercial Crew Program – filmy nagrane w 360 stopniach, które opowiadają o przełomowych innowacjach. Commercial Crew Program (CCP) jest realizowany przez NASA od 2009 roku. Ma na celu wspieranie wysiłków podejmowanych przez prywatne firmy w zakresie astronautyki załogowej. Bezpośrednim celem programu jest zapewnienie NASA możliwości wymiany załóg Międzynarodowej Stacji Kosmicznej (ISS), która od wycofania ze służby amerykańskich promów kosmicznych w 2011 roku odbywa się wyłącznie za pomocą rosyjskich statków Sojuz. NASA zamierza koncentrować swoje wysiłki na budowie statku załogowego Orion, przeznaczonego do lotów w kosmos, między innymi na Księżyc.

Go for Flight – wirtualna wycieczka do centrum badań lotniczych Armstrong. Obejmuje główny budynek administracyjny, widok hangaru lotniczego, sterowni i strefy tylnej rampy, gdzie rozpoczynają się końcowe przygotowania do lotu.

Centrum Badawcze imienia Johna H. Glenna – wirtualna wycieczka po centrum badawczym NASA. Ośrodek prowadzi badania naukowe i inżynieryjne na potrzeby aeronautyki i astronautyki. Dostępne są artykuły, zdjęcia oraz filmy.

Langley Research Center to instytut badawczy, który jest najstarszym centrum terenowym NASA. Prowadzi badania w dziedzinie aeronautyki od 1915 roku.

Next Stop: The Stratosphere to wycieczka do latającego obserwatorium SOFIA, samolotu Boeing 747SP zmodyfikowanego do przewożenia 106-calowego teleskopu. Naukowcy z SOFIA badają galaktyki, czarne dziury, gwiazdy i inne obiekty podczas lotów na wysokości 38 000–55,000 stóp.

Egzoplanety - 360-stopniowe wizualizacje powierzchni planet takich jak 55 Cancri e, Trappist-1e czy Kepler-16b. Dostępne są również bezpłatne plakaty do pobrania.

Aplikacje od NASA

Aplikacja NASA oferuje wiadomości i multimedia z agencji kosmicznej. Dostępna jest w Google Play i App Store, a także na Amazonie.

Aplikacja Aeronautics AR zawiera informacje o samolotach NASA, X-57 Maxwell, X-59 QueSST i G-III Gulfstream.

NASA Selfies umożliwia umieszczenie swojego zdjęcia w wirtualnym skafandrze na tle najbardziej urzekających zdjęć kosmicznych NASA. Aplikacja dostępna jest na iOS i Androida.

Kilka kolejnych aplikacji zabierze nas na pokład statków kosmicznych, które badają nasz układ słoneczny, Ziemię i obserwują wszechświat.

Więcej propozycji wirtualnych wycieczek od NASA znajdziecie tutaj.

Źródło: NASA

