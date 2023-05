Bill Gates – wraz ze swoją firmą TerraPower – jest zdeterminowany, by wybudować rewolucyjny reaktor jądrowy. Natrium (bo tak się nazywa) będzie lepszy pod każdym względem od obecnych obiektów tego typu.

Bill Gates zapowiada przełomową elektrownię jądrową

Bill Gates twierdzi, że Natrium to rewolucyjny reaktor jądrowy, który wyróżnia się wydajnością, niezawodnością, bezpieczeństwem i ekologicznością. Jego firma TerraPower zaprojektowała go z myślą o zaspokojeniu rosnącego zapotrzebowania na energię, ale też o walce ze zmianami klimatycznymi. Nie dość, że będzie stosunkowo czysty, to jeszcze odpadów radioaktywnych będzie tu jak na lekarstwo (co w tym akurat przypadku jest pozytywem).

Energia atomowa – nie tylko przez Billa Gatesa – jest wskazywana jako najskuteczniejszy i najefektywniejszy sposób na zaspokojenie rosnącego zapotrzebowania na energię przy równoczesnej redukcji emisji dwutlenku węgla. Ma też eliminować minusy, jakie niesie ze sobą współczesna energetyka jądrowa: od wspomnianych odpadów, przez koszty i czas budowy, po bezpieczeństwo.

Właśnie: bezpieczeństwo, szybkość budowy, niskie koszty i mniejsza ilość odpadów radioaktywnych – to wszystko czyni elektrownię Billa Gatesa wyjątkową. Zostało to osiągnięte między innymi dzięki zastosowaniu ciekłego sodu jako chłodziwa, którego temperatura wrzenia jest ośmiokrotnie wyższa niż wody (stosowanej obecnie), a ciśnienie pozostaje stałe. Pozwala to na pochłanianie całego dodatkowego ciepła, a przy okazji redukuje ryzyko (i wagę) ewentualnych awarii.

Natrium to także potwierdzona testami wytrzymałość i odporność na rozmaite katastrofy. Superkomputery przeprowadziły symulacje, które wykazały, że elektrowni niestraszne są żadne potencjalne zagrożenia. Dodatkowo, system magazynowania energii i mechanizm kontroli wytwarzania pozwalają na integrację z siecią wykorzystującą zmienne źródła energii.

345 MW za 1 mld dolarów

Koszty budowy wynoszą około 1 mld dolarów za reaktor o mocy 345 megawatów, a ilość odpadów radioaktywnych jest zdecydowanie mniejsza dzięki bardzo wysokiej efektywności. Elektrownia Natrium ma zostać oddana do użytku już w 2030 roku. Więcej na jej temat możesz przeczytać na oficjalnej stronie.

Źródło: TerraPower