Nawigacja Google Maps lepsza niż sądzisz. Włącz tę opcję

Sezon wakacyjny jest już tuż tuż, a to oznacza, że coraz więcej osób rozpoczyna planowanie podróży. Aby uczynić to efektywnie, warto opanować pewien trik, który pozwoli nam zawsze wybrać najbardziej optymalną i komfortową drogę w nieznanym miejscu i nie odczujemy zmęczenia.

Bez względu na to, czy podróżujemy samolotem, pociągiem, czy też autem z nawigacją w telefonie, prędzej czy później staniemy z ciężką walizką w nieznanym mieście, zastanawiając się nad kolejnymi krokami. Wówczas zazwyczaj sięgamy po telefon i uruchamiamy mapy Google’a, które dla wielu stały się ratunkiem. Nie każdy zdaje sobie jednak sprawę, że podczas wybierania trasy istnieje możliwość jej modyfikacji poprzez różne dodatkowe opcje.

Unikaj schodów z Google Maps

Specjalista od organizowania podróży kryjący się za pseudonimem @its_rods_world, regularnie publikuje na swoim Instagramie użyteczne wskazówki dotyczące planowania letnich wyjazdów. Na jednym z filmów demonstruje, jak aktywować interesującą, aczkolwiek mało znaną funkcję w Google Maps. Okazuje się, że przemieszczając się po obcym mieście, możemy łatwo ominąć schody lub trudne wzniesienia, odpowiednio modyfikując wybraną trasę.

Sposób włączenia tej ukrytej funkcji w mapach Google jest bardzo prosty. Najpierw uruchamiamy aplikację Google Maps na smartfonie i ustawiamy trasę w tradycyjny sposób – wprowadzając punkt startowy i cel podróży. Ważne jest, aby wybrać ikonę z postacią, symbolizującą trasę pieszą (jest to kluczowe, gdyż dla kierowców opcje będą inne). Następnie klikamy na trzy kropki obok miejsca docelowego, co spowoduje rozwiniecie menu, w którym wybieramy „Opcje”. Tam pojawią się różne możliwości, które umożliwią dostosowanie trasy do naszych potrzeb.

Opcja, która może nas szczególnie zainteresować, to "Dostępne dla osób na wózkach". Po jej zaznaczeniu trasa do naszego celu staje się prostsza: unika wzniesień i schodów, oferując przy tym udogodnienia takie jak windy. Wybór tej opcji jest szczególnie przydatny, gdy podróżujemy z ciężkimi walizkami lub z małymi dziećmi, co pozwala na łatwiejszy i mniej męczący spacer.

Ponieważ znamy już sposób dostępu do tych dodatkowych opcji, warto je eksplorować i korzystać z nich regularnie. Oprócz udogodnień dla pieszych, znajdziemy tam również funkcje przydatne kierowcom, takie jak unikanie dodatkowych opłat, autostrad czy promów. Istnieje również możliwość wyboru opcji dla ekonomiczniejszej jazdy, co przy obecnych cenach paliwa może być niezwykle korzystne.

