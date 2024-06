Nie sprawdzaj tak prognozy pogody. Wiele osób popełnia jeden błąd

Zdarzyło ci się kiedyś przemoknąć do suchej nitki, mimo że przed wyjściem z domu sprawdziłeś prognozę pogody i "miało nie padać"? Cóż, być może miało, ale po prostu błędnie zinterpretowałeś dane.

Sprawdzasz prognozę pogody i widzisz, że prawdopodobieństwo opadów wynosi 10 proc. Czy w takiej sytuacji zakładasz, że raczej padać nie będzie, więc nie zabierasz ze sobą parasola? Jeśli tak, to błąd. Wspomniane 10 proc. może się pojawić w aplikacji pogodowej nawet w sytuacji, w której meteorolodzy są niemal całkowicie pewni, że deszcz danego dnia spadnie.

Co oznacza procentowe prawdopodobieństwo opadów w aplikacjach pogodowych?

W 2019 roku amerykańska stacja telewizyjna WGRZ poprosiła swoich widzów o interpretację danych pogodowych. Część osób uważa, że 50-procentowe prawdopodobieństwo opadów oznacza, że szanse na spadnięcie deszczu na danym terenie wynoszą pół na pół. Część jest zdania, że według prognoz opady obejmą połowę powierzchni miasta. Jeszcze inni interpretują to tak, że według meteorologów padać będzie przez pół dnia.

Tymczasem Narodowa Służba Pogodowa USA opracowała wytyczne, według których prawdopodobieństwo wystąpienia opadów powinno obliczać korzystając ze wzoru "PoP = C x A". Poszczególne symbole oznaczają:

PoP (Probability of Precipitation) - prawdopodobieństwo opadów;

C - pewność, że w danej lokalizacji i w określonym przedziale czasowym spadnie co najmniej 0,01 mm opadów;

A - przewidywany obszar opadów.

Próba sprowadzenia całodniowej prognozy w całym mieście do jednej liczby w założeniu ma oczywiście ułatwić nam życie. Wadą takiego podejścia jest jednak to, że do identycznych wyników mogą prowadzić zupełnie różne przewidywania. Zauważcie bowiem, że:

jeśli meteorolog jest absolutnie pewien, że kilkuminutowa i delikatna mżawka obejmie 10 proc. powierzchni Krakowa, szacowane prawdopodobieństwo opadów w tym mieście wynosi 10 proc.

jeśli meteorolog ma 10 proc. pewności, że wielka ulewa obejmie całą powierzchnię Krakowa, prawdopodobieństwo opadów w Krakowie również wynosi 10 proc.

Różne przewidywania, ten sam wynik.

Warto jednak odnotować, że - choć Narodowa Służba Pogodowa USA ma ponad 150-letnią historię i cieszy się dobrą renomą na całym świecie - nie ma mocy dyktowania globalnych przepisów meteorologicznych. Wzór "PoP = C x A" został co prawda spopularyzowany, ale ma jedynie charakter sugestii, a poszczególne agencje meteorologiczne mogą korzystać z innych metod. Znane są przynajmniej cztery alternatywne sposoby wyliczania prawdopodobieństwa opadów.

Wnioski? Przed wyjściem z domu warto zerknąć na bardziej szczegółowe dane pogodowe, bo rzut oka na jeden procentowy wskaźnik mówi niewiele.