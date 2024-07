Najlepsza liga koszykarska na świecie, NBA, debiutuje w usługach streamingowych. Podpisano umowy, na mocy których mecze amerykańskiej ligi będą transmitowane przez firmy Disney, Amazon i Comcast.

Umowa między NBA a trzema nadawcami, tj. firmami Disney, Amazon i Comcast zawarta została na 11 lat i opiewa na ogromną sumę 77 miliardów dolarów. Będzie to pierwszy raz, kiedy mecze NBA trafią do usług streamingowych.

Jak czytamy w komunikacie dostępnym na stronie agencji Reuters, od sezonu 2025/2026 w usłudze Amazon Prime Video będzie można obejrzeć 66 spotkań sezonu zasadniczego oraz 20 spotkań fazy playoff. Disney otrzyma prawo do 80 spotkań sezonu oraz 20 meczów fazy playoff. Comcast jako jedyny będzie nadawać mecze w klasycznej telewizji. Finały NBA będą dostępne tylko w telewizji ABC. To pozostaje niezmienne od 2003 r.





Jak czytamy w komunikacie na stronie NBA, oficjalna aplikacja ligi będzie stanowić uniwersalny punkt dostępu. Jej użytkownicy będą kierowani do oglądania meczów na tej platformie, gdzie są akurat dostępne.

- Nasze nowe globalne umowy z Disneyem, NBCUniversal i Amazon zmaksymalizują zasięg i dostępność meczów NBA dla fanów w USA i na całym świecie – powiedział komisarz NBA Adam Silver.

Jak przekazuje Washington Post, Amazon ma płacić ok. 1,8 mld rocznie za prawa do transmitowania koszykówki. Disney ma zapłacić ok. 2,6 mld rocznie, a NBCUniversal (Comcast) zapłaci ok. 2,5 mld rocznie.