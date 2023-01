Wykop.pl, jeden z popularniejszych polskich serwisów internetowych, przywitał dziś użytkowników nową oprawą. Powiedzieć, że jest dyskusyjna, to zdecydowanie za mało.

Nowy wykop, technicznie i wizualnie

Trzeba przyznać, że mowa tutaj o tego typu zmianie, której trudno nie dostrzec. Niestety, póki co ma to w sporej mierze negatywny wydźwięk. Przesiadka na nowy kod finalnie pewnie dostarczy nowych opcji użytkownikom, ale dziś trudno ich poszukać, bo wykop.pl działa bardzo wolno, niektórym strona główna nie wczytuje się nawet przez kilka minut. To o tyle przewrotne, że zmiana technologiczna była planowana przede wszystkim z myślą o poprawie wydajności serwisu oraz bezpieczeństwie.

Nowy wykop, co wprowadzono?

Na pierwszy rzut oka da się dostrzec niektóre z nowości. Nowy layout to między innymi dedykowana przestrzeń dla gorących znalezisk i Kategorie, które mają pozwolić użytkownikom na skuteczniejsze filtrowanie interesujących ich tematów. Można będzie tworzyć także własne, np. w oparciu o tagi czy frazy.

Znacznie przebudowano też (wreszcie) wyszukiwarkę, a także sekcję pojawiającą się podczas dodawania znalezisk oraz komentarzy. Z zupełnych nowości pojawił się Komunikator pozwalający użytkownikom wymieniać wiadomości prywatne pomiędzy sobą. Na plus także ułatwienie dostępu do przełącznika pomiędzy trybem dziennym i nocnym - mogą skorzystać z niego również niezalogowani użytkownicy. Wśród korzyści dla zalogowanych natomiast, niektórym przydać mogą się także Powiadomienia (o tym, że ktoś wchodzi w interakcję lub co dzieje się z dodaną treścią).

Nowy wykop jest fatalny. Użytkownicy w dużej części niezadowoleni ze zmian

Poza warstwą techniczną, która powinna ulec poprawie, jest jeszcze szata graficzna, której raczej nikt nie ruszy (przynajmniej nie teraz). I w tym kontekście też pojawia się wiele komentarzy. Jak zawsze w podobnych sytuacjach, zdania co do atrakcyjności nowego layoutu są podzielone.

Niektórym się podoba. Inni podchodzą do tego pragmatycznie i dostrzegają, iż korekta została wykonana pod kątem urządzeń mobilnych, które coraz częściej wykorzystywane są do przeglądania Internetu. Można też przypuszczać, że nie zmniejszono ilości miejsca na reklamy. Ostatnia grupa daje wyraz swojemu niezadowoleniu także na samym wykopie, gdzie sporo dzieje się pod znaleziskiem właśnie o nowej szacie graficznej. W komentarzach wyliczane są elementy, które zdaniem niezadowolonych użytkowników zmieniono na gorsze.

Zapewne są wśród Was użytkownicy omawianego serwisu. Jak oceniacie nowy wykop?

Źródło: wykop