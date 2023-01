W tym roku mija sześć lat odkąd Netflix działa w Polsce. Włodarze streamingowego giganta chcą wykorzystać potencjał Polaków, więc otwierają centrum inżynieryjne.

Netflix zacieśnia więzy z Polską

Platforma streamingowa, która od początku swojego funkcjonowania u nas stworzyła przeszło 30 polskich filmów i seriali ogłosiła plany otwarcia nowego centrum inżynieryjnego w Warszawie. Będzie to kontynuacja ubiegłorocznego trendu ekspansji na Europę Środkowo-Wschodnią, kiedy to uruchomiono, też w naszej stolicy, firmowy hub. Warszawski zespół będzie współpracował z centralą Netflix EMEA w Holandii.

Przez ostatnie sześć lat Netflix tworzył wraz z Polakami takie produkcje jak Wielka Woda, Jak pokochałam gangstera lub Furioza. Teraz serwis ma zamiar polegać na Polakach nie tylko w kwestii filmów, ale i samych technikaliów.

Polski potencjał

Wiceprezes do spraw inżynierii Netflixa Deborah Black powiedziała, że nasi inżynierowie będą pomagać w tworzeniu produktów, które będą wykorzystywane przez partnerów kreatywnych platformy na całym świecie. Rozpoczął się też nabór pracowników do nowego centrum na serwisie Netflix Jobs (jeśli ma ktoś ochotę aktywnie i od środka naprostować sprawę planu z reklamami to wysłanie aplikacji to niezły pierwszy krok).

Polska ma niesamowity talent inżynierski, biorąc pod uwagę doskonałe uniwersytety i silną społeczność programistów. Nie możemy się doczekać, aby zobaczyć kreatywność i innowacyjność, jakiej oczekujemy po ludziach zatrudnianych w tutejszym centrum inżynieryjnym.

-Deborah Black, Netflix

Źródło: Netflix, tvbeurope