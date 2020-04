Podatek cyfrowy nie został wprowadzony, ale w jego miejsce przyszedł nowy. Rząd chce obciążyć serwisy VOD nowym podatkiem, opierając decyzję na ich rosnącej popularności i zmodyfikowanej definicji filmu.

Nowy podatek. Zapłacą go serwisy VOD, w tym Netflix, Amazon i Apple

Netflix, Amazon, Apple, HBO, Cyfrowy Polsat, Discovery, CDA… – między innymi te firmy mają w swoich ofertach serwisy VOD, z których Polacy chętnie korzystają, by oglądać filmy i seriale na życzenie. W ramach tarczy antykryzysowej 3.0 rząd zaplanował wprowadzenie nowego podatku, który wspomniane przedsiębiorstwa będą musiały zapłacić za dystrybucję tych treści. Uzyskane w ten sposób pieniądze zasilą budżet Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej.

Ile zapłacą giganci rynku VOD? Od kilkuset tysięcy do kilku milionów złotych

Nowa opłata ma być uwzględnia w nowelizacji ustawy o kinematografii. Po jej wprowadzeniu do budżetu PISF trafiać ma 1,5 proc. przychodów wszystkich serwisów VOD (poza prowadzonymi przez mikroprzedsiębiorstwa i mającymi liczbę abonentów poniżej 1 proc. internautów w Polsce). Od przyszłego roku ma to być co najmniej 20 milionów złotych rocznie, w tym jeszcze będzie to trochę mniej. Poznaliśmy wyliczenia dla niektórych spośród największych platform w Polsce:

Netflix zapłaci ok. 6,5 mln zł

Cyfrowy Polsat zapłaci ok. 4 mln zł za Iplę

TVN Discovery zapłaci ok. 1,5 mln zł za Playera

Amazon zapłaci ok. 660 tys. zł

CDA zapłaci ok. 580 tys. zł

Czy Netflix podrożeje? Abonament może pójść w górę. U innych zresztą też

Wprowadzenie nowego podatku nie musi wiązać się z droższymi abonamentami. Może jednak, bo zwykle to właśnie klienci ponoszą tego typu dodatkowe koszty. Nie będziemy więc zdziwieni, jeśli wkrótce za dostęp do ulubionych serwisów VOD zapłacimy nieco więcej, choć – podkreślmy – na razie nie pojawiły się w tej sprawie żadne komentarze. Zresztą trudne o nie, gdy nie wiadomo jeszcze nawet, kiedy opłata wejdzie w życie.

