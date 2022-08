Netflix zaprezentował nowy zwiastun Cyberpunk: Edgerunners. Materiał potwierdza wcześniejsze informacje i pokazuje, że będzie to produkcja dla określonego grona odbiorców.

Cyberpunk: Edgerunners z datą premiery

Niektórzy dobrze wiedzą, o czym mowa. Cyberpunk: Edgerunners został zapowiedziany już jakiś czas temu. Będzie to anime, nad którym wraz z CD PROJEKT RED pracuje japońska wytwórnia Studio Trigger dobrze znana sympatykom tego typu produkcji.

Do tej pory z Netflix płynął przekaz o premierze we wrześniu i chyba nic złego z punktu widzenia zainteresowanych widzów w tym przypadku nie będzie miało miejsca. Właśnie doprecyzowano, iż premiera Cyberpunk: Edgerunners odbędzie się 13 września. Za pośrednictwem nowego zwiastuna z oznaczeniem NSFW, a więc twórcy nie polecają oglądać go pracy (a pewnie kilka innych miejsc też można by wymienić). Biorąc pod uwagę pokazane tu fragmenty, Cyberpunk: Edgerunners zapowiada się na propozycję dla fanów anime mających na karku przynajmniej 18 lat.

Cyberpunk: Edgerunners - zwiastun bez cenzury

O czym opowie anime Cyberpunk od Netflix?

Również w Cyberpunk: Edgerunners akcję osadzono w Night City. Ma być to opowieść o losach dziecka ulicy próbującego przetrwać w mieście zdominowanym przez technologie i modyfikacje ciała. Bohater uznaje, że najlepszym wyjściem będzie zostanie edgerunnerem. Czy faktycznie? Odpowiedź powinno przynieść 10 zaplanowanych odcinków tego serialu.

„Ten serial to 10-odcinkowa opowieść o dzieciaku z ulicy próbującym przetrwać w Night City – mieście przyszłości ogarniętym obsesją na punkcie technologii i modyfikacji ciała. Aby przeżyć, stawia wszystko na jedną kartę i postanawia zostać edgerunnerem, czyli jednym z nielegalnie działających najemników zwanych cyberpunkami.”

Warto nadmienić, że w projekt zaangażowano kilka cenionych postaci. Do Cyberpunk: Edgerunners swoją cegiełkę przykładają między innymi Akira Yamaoka (ścieżka dźwiękowa i Silent Hill w CV), Yoh Yoshinari (projekt postaci i reżyseria animacji, a w przeszłości praca m.in. przy Little Witch Academia) czy Hiromi Wakabayash (dyrektor kreatywny wcześniej pracujący nad Kill la Kill).

Zamierzacie oglądać czy to nie Wasze klimaty?

Źródło: Netflix