Serialowa adaptacja Wiedźmina na podstawie kultowej sagi Andrzeja Sapkowskiego ostatnimi czasy nie ma się za dobrze. Warto, chociażby wspomnieć o kontuzji, której doznał aktor wcielający się w Geralta z Rivii – Henry Cavill. Oczywiście nie mogło również obyć się bez opóźnień, które spowodowane były sytuacją panującą na świecie.

Wygląda jednak na to, że małymi krokami ekipa odpowiedzialna za serialową adaptację Wiedźmina wychodzi na prostą, bowiem właśnie poznaliśmy kolejnych aktorów i aktorki, które wcielą się w dobrze znane postacie zarówno fanom sagi Andrzeja Sapkowskiego, jak i gier od naszego rodzimego studia CD Projekt Red.

I tak w Dijkstrę wcieli się Graham McTavish, którego możecie kojarzyć, chociażby z roli krasnoluda Dwalina z filmu w reżyserii Petera Jacksona – Hobbit. Phillippę Eihart zagra natomiast Cassie Clare. W pozostałych rolach wystąpią natomiast: Simon Callow jako Codringher, Liz Carr jako Fenn, Chris Fulton jako Rience, Adjoa Andoh jako Neneke oraz Kevin Doyle jako Balian.

