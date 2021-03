Czekacie na kolejną część z serii Szybcy i Wściekli? A może interesuje Was sequel Minionków? Niestety, na obie produkcje przyjdzie nam dłużej czekać!

Fast & The Furious 9 – premiera kultowego filmu opóźniona o miesiąc

Branża filmowa ze względu na panującą pandemie nie ma się ostatnimi czasy za dobrze. Nie tak dawno informowaliśmy, że kolejna część przygód Jamesa Bonda, czyli No Time to Die została przełożona. Żeby tego było mało, nie wiadomo, czy drugi sezon kultowych przygód Geralta i spółki trafi do nas jeszcze w tym roku.

Na domiar złego, jak informuje serwis The Wrap, premiera Fast & the Furious 9 również została przesunięta o miesiąc. Film miał trafić na ekrany 28 maja 2021 roku, jednak ze względu na sytuacje panującą na świecie, trafi do nas 25 czerwca 2021 roku.

Jak to dotychczas miało miejsce w poprzednich częściach, w rolę Dominica Toretto wcieli się znany aktor – Vin Diesel, który występuje już w dziewiątym filmie z serii „Szybcy i wściekli”. W obsadzie znaleźli się również: Michelle Rodriguez, Tyrese Gibson, Chris „Ludacris” Bridges, Jordana Brewster, Nathalie Emmanuel, Sung Kang, Helen Mirren i Charlize Theron oraz dla większości dobrze znany John Cena.

Minions: The Rise of Gru – premiera przesunięta aż na 2022 rok

Niestety, dla fanów popularnych "Minionków" nie mamy dobrych wieści, bowiem jak informuje The Wrap sequel pt. „Minions: The Rise of Gru”, który pierwotnie miał zadebiutować jeszcze w 2020 roku został ponownie przesunięty. Nowa data premiery została ustalona na 1 lipca 2022 roku.

Minions: The Rise of Gru skupia się na latach 70. kiedy to młody Gru, który standardowo współpracuje z Minionkami, marzy, aby w przyszłości zostać światowej klasy supervillainem. W obsadzie głosowej występują: Alan Arkin, Taraji P. Henson, Jean-Claude Van Damme, Lucy Lawless, Dolph Lundgren, Danny Trejo, Russell Brand, Michelle Yeoh i Julie Andrews.

