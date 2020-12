Wiedźmin od Netflixa to prawdopodobnie jedna z najbardziej wyczekiwanych produkcji. Niestety, przez ostatnie opóźnienia nie zapowiada się, żeby serial miał szybko trafić na platformę, tym bardziej, że prawdopodobnie będziemy świadkami kolejnych opóźnień.

Henry Cavill doznał urazu, podczas kręcenia drugiego sezonu Wiedźmina

Serialowa produkcja z Geraltem w roli głównej nie ma się ostatnio najlepiej. Po licznych przesunięciach spowodowanych przez pandemię koronawirusa w marcu, a później w listopadzie tego roku, doszła teraz kontuzja odtwórcy roli Geralta z Rivii – Henry’ego Cavilla.

Brytyjski serwis The Sun poinformował, że 37-letni Cavill został ranny podczas kręcenia scen „na wysokości około 7 metrów przypięty uprzężą bezpieczeństwa”. The Sun dodaję, że aktor był zaangażowany w kręcenie sceny z toporami. Uraz aktora wydaje się stosunkowo niewielki, a jak piszę The Sun „Nagle zatrzymał się [Henry Cavill przyp. Red.] i wyraźnie odczuwał silny ból. Nie było jasne, czy jakiś przedmiot uderzył go w nogę, czy była to jakaś kontuzja mięśnia".

Uraz aktora nie jest aż tak poważny

Na szczęście, na miejsce zdarzenia nie trzeba było wzywać karetki, jednak uraz sprawił, że sam aktor nie jest w stanie chodzić, tym bardziej nosząc ciężką zbroję, w której obecnie kręcone są sceny.

Nam pozostaję jedynie życzyć szybkiego powrotu do zdrowia, bowiem Henry to nie tylko doskonały aktor, ale również pasjonat gier komputerowych, czy samego sprzętu komputerowego. Swego czasu pisaliśmy na łamach naszego serwisu, jak Henry Cavill składa swój własny, potężny komputer.

Wiedźmin – kiedy premiera drugiego sezonu?

Niestety na ten moment, nie znamy żadnych konkretnych informacji na temat premiery drugiego sezonu z Geraltem w roli głównej. Jedyne, co wiemy na ten temat, to że drugi sezon wstępnie ma zadebiutować w 2021 roku, jednak biorąc pod uwagę liczne opóźnienia, coraz pewniejszym staję się fakt, że na kontynuację przygód Geralta i spółki, poczekamy aż do 2022 roku.

Źródło: The Sun

