Jeśli spodobał wam się pierwszy sezon serialu Cień i kość, mamy dla was dobrą wiadomość. Zapowiedziany został już drugi sezon produkcji.

Drugi sezon Cień i Kość już oficjalnie zapowiedziany na Netflixie

Cień i Kość, to niewątpliwie jeden z najlepszych seriali dostępnych w serwisie Netflix. Adaptacja powieści Leigha Bardugo z serii Grishaverse zyskała zarówno wiele pozytywnych opinii fanów, jak i krytyków. Popularność serii pozwoli na dalszą kontynuację historii na podstawie ciągu książek. Pojawiły się nawet plotki, że Netflix chce jeszcze stworzyć co najmniej cztery sezony najnowszego hitu fantasy. Sezon 2 będzie składał się z ośmiu 1-godzinnych odcinków. Eric Heisserer będzie kontynuował swoją rolę w nadchodzącym sezonie jako scenarzysta i producent wykonawczy.

Kiedy premiera 2 sezonu serialu Cień i Kość?

Na razie nie ma oficjalnej daty premiery 2 sezonu, ale jest on w trakcie zdjęć. Podczas Netflix Geeked Week - pierwszej w historii imprezy w stylu Comic Con - obsada Shadow and Bone poinformowała, że powstanie druga część serialu. Jak mówi sam Heisserer, ma wiele planów, które chciałby wcielić w życie. Przed informacją o kontynuacji serii powiedział "Gdybyś zobaczył teraz moje domowe biuro, wyglądam jak jeden z tych szalonych ludzi z tablicą morderstw, na której jest pełno map, wykresów i sznurków łączących różne rzeczy. Zespół kreatywny i ja jesteśmy gotowi do działania, jeśli usłyszymy, że mamy wrócić".

Źródło: GameSpot, Collider