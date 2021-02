Cień i kość to tytuł nowego serialu Netflix, który może spodobać się miłośnikom fantastyki, szczególnie tej ambitniejszej. Zobacz pierwszy zwiastun tej produkcji.

Cień i kość – kolejny świetnie zapowiadający się serial fantasy na Netflix

Miłośnicy fantasy wkrótce otrzymają jeszcze jeden powód, by zaglądać na Netflix. Za niespełna dwa miesiące w dynamicznie rozszerzanym katalogu usługi pojawi się Cień i kość – serial oparty na powieści o tym samym tytule, którego autorką jest Leigh Bardugo.

Podczas ośmiu odcinków poznamy historię Aliny Starkov (w którą wcieli się Mei Li) – osieroconej żołnierki w szeregach elitarnej armii, starającej się okiełznać niezwykłe moce magiczne, jakimi dysponuje, a które mogą okazać się kluczowe w walce o wyzwolenie kraju spod buta Fałdy Cienia.

To nietypowe fantasy, bo nie trafiamy do średniowiecznej Anglii czy innej dawnej krainy, lecz do imperialnej Rosji, a zamiast mieczy i łuków widzimy karabiny. Sama opowieść jest zaś skoncentrowana przede wszystkim na relacjach i pogoni za sensem życia.

Premiera serialu Cień i kość odbędzie się 23 kwietnia 2021 roku, a więc już niedługo. Obejrzyj poniższy zwiastun, aby przekonać się, czy warto zapisywać tę datę w kalendarzu, czy jednak mimo wszystko jest to tytuł do odpuszczenia.

Zobacz oficjalny zwiastun serialu Cień i kość:

I jak?

Źródło: Netflix Polska, informacja własna

