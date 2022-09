Netflix zaprezentował pierwszy zwiastun nowego filmu z serii Na noże. Nie ma wątpliwości, że będzie to jedna z najważniejszych produkcji szykowanych przez platformę na końcówkę tego roku.

Benoit Blanc na tropie kolejnej zagadki

Wprawdzie Daniel Craig nie będzie wcielał się już w rolę Jamesa Bonda, ale absolutnie nie oznacza to, że zamierza zniknąć z wielkiego (i mniejszego również) ekranu. Kolejna produkcja, w której wystąpi to kontynuacja bardzo dobrze przyjętej (wysoki przychód i dobre recenzje, a nawet oscarowa nominacja za scenariusz) komedii kryminalnej Na noże z 2019 roku. Informacji na jej temat było sporo, ale na materiał wideo czekaliśmy aż do dziś.

Pierwszy zwiastun zapowiadający potwierdza, że nie zdecydowano się na tytuł Na noże 2 (chociaż często ta produkcja jest tak określana), ale na Glass Onion: A Knives Out Mystery. Główny bohater serii, Benoit Blanc, tym razem wybierze się do Grecji. Będzie musiał rozwikłać tam nową zagadkę i wytypować sprawcę przestępstwa z „barwnego grona podejrzanych”.

W roli głównej ponownie pojawi się wspomniany Daniel Craig, ale obsada Glass Onion: A Knives Out Mystery obejmuje także kilka innych znanych i cenionych postaci światowego kina. Wystąpią tu również Edward Norton, Dave Bautista, Janelle Monáe, Kathryn Hahn i Kate Hudson. Za scenariusz i reżyserię odpowiada natomiast Rian Johnson, który ma w CV także pierwszą część cyklu (takie określenia są tym bardziej zasadne, że już wiadomo o pracach nad „trójką”).

Glass Onion: A Knives Out Mystery - pierwszy zwiastun

Kiedy premiera Na noże 2?

Data premiery omawianego filmu została ujawniona pod koniec zeszłego miesiąca. To jedna z produkcji, przy których można będzie zajadać się świątecznym sernikiem, zadebiutuje bowiem 23 grudnia.

Opóźnień raczej nie będzie. Film jest już bowiem gotowy, jeszcze w tym miesiącu wybrańcy zobaczą go na Międzynarodowym Festiwalu Filmowym w Toronto.

Źródło: Netflix Polska