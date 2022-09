Przy okazji początku nowego roku szkolnego, CANAL+ zdecydowało się przypomnieć o serialu Belfer i opublikować pierwszą zapowiedź wideo nowego sezonu.

Nowy sezon serialu Belfer w 2023 roku

„Premiera trzeciego sezonu kultowego serialu Belfer w 2023.”, to krótki i dość odważny opis towarzyszący zapowiedzi. Chyba nie wszyscy zgodzą się z nazywaniem przygód Pawła Zawadzkiego mianem kultowej produkcji, aczkolwiek bezsprzecznie jest to jeden z najbardziej rozpoznawalnych seriali CANAL+. Ba, pierwszy sezon był faktycznie bardzo dobry i w wielu momentach zaskakujący, ale rysę na całości zrobił drugi sezon. Wypada więc trzymać kciuki, aby nawiązano do tego lepszego.

Efekty pracy całej ekipy zobaczymy dopiero za jakiś czas, dokładnej daty premiery (która odbędzie się na CANAL+ oraz w CANAL+ online) nie ustalono. Co więcej, dopiero jesienią mają zakończyć się zdjęcia na planie.

Belfer 3 - pierwszy teaser

O czym opowie Belfer 3?

Jak widać, w roli tytułowego Belfra ponownie zobaczymy Macieja Stuhra. W zasadzie trudno byłoby wyobrazić sobie inny scenariusz. Nie znaczy to jednak, że nie ma innych zmian. Za scenariusz odpowiadają Monika Powalisz, Przemysław Nowakowski, Liliana Pomykalska i Kacper Wysocki, przy czym tylko pierwsza z wymienionych pracowała w tej roli przy poprzednich sezonach. Reżyserią zajmuje się natomiast Łukasz Grzegorzek (wcześniej robił to Łukasz Palkowski).

Główny schemat nie ulegnie korekcie, ale skoro belfer to również młodzież. Tym razem główny bohater nie będzie jednak rozwiązywał zagadek z dala od domu, ale w swoich rodzinnych stronach. Co więcej, w tle (a może nie?) po raz pierwszy pojawi się jego ojciec.

„Belfer wraca do zawodu bez którego nie może żyć. Rodzinne strony, nadmorska miejscowość i rejs dla młodzieży organizowany przez ojca Pawła, podczas którego dochodzi do tragicznego wydarzenia. Uwikłany w sprawę Belfer, po raz trzeci rozpocznie swoje śledztwo.”

Oglądaliście poprzednie sezony? Jak oceniacie i czy czekacie na nowy?

Źródło: CANAL+/Bartosz Fatek