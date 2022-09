New Tales from the Borderlands zadebiutuje już wkrótce. Z okazji nadchodzącej premiery twórcy zaprezentowali dwa kolejne trailery, dzięki którym możemy przyjrzeć się bliżej bohaterom opowieści oraz rozgrywce.

Podczas targów Gamescom 2022 mogliśmy zapoznać się ze zwiastunem New Tales from the Borderlands. Kolejna odsłona jednej z najlepszych strzelanek ostatnich lat, opracowana przez studio Gearbox, pojawi się już 21 października 2022 roku. Produkcja trafi na pecety oraz konsole PS5, PS4, Xbox One, Xbox Series X/S oraz Nintendo Switch. Dla wszystkich, którzy czekają na premierę sequela Tales from the Borderlands, studio przygotowało dwa nowe zwiastuny. Jeden z nich prezentuje postaci, jakie pojawia się w grze.

Jak wygląda główna obsada New Tales from the Borderlands?

W zwiastunie zapoznajemy się z trzema głównymi postaciami. Są to Fran Miscowicz, Octavio Wallace-Dhara oraz Dr. Anuradha Dhar. Pojawiły się również krótkie wstawki o postaciach drugoplanowych – między innymi o Susan Coldwell, Diamond Danielle i Hanku. Poznajemy też robota LOU13.

Dr. Anuradha Dhar sprzeciwia się wszelkim formom przemocy i zabijania, wierząc, że nauka naprawi wszystko. Octavio, jej brat, jest jej całkowitym przeciwieństwem i bardziej interesuje się czarnym rynkiem, a jego ambicją jest stać się bogatym i sławnym. Fran natomiast szuka zemsty na Susan Coldwell, która zniszczyła jej sklep.

Gameplay New Tales from the Borderlands

Na początku 18-minutowego materiału spotykamy głównych bohaterów w kanałach Promethei. Zaprezentowano między innymi, jak wybór gracza będzie wpływać na przebieg historii, sekwencje QTE oraz mini-grę Vaultlanders.

W tej odsłonie nasi trzej sympatyczni przegrani muszą podróżować kanałami Promethei, ścigając się z Tediore, aby otworzyć uśpioną kryptę. Gdy odkrywają sposób na pokonanie strażników Tediore, muszą również walczyć o honor i chwałę w pojedynku Vaultlanders, gdzie QTE wyłoni zwycięzcę walki!

Vaultlanders to mini-gra, w której trzeba rozegrać krótką walkę plastikową figurką. Z każdym zwycięstwem przybywa nowa statuetka, której można używać w kolejnych bitwach.

