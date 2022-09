Flintlock: The Siege of Dawn będzie grą zaliczaną do popularnego, lubianego przez wielu gatunku. Co dokładnie zaoferuje?

Nowe RPG od twórców Ashen. Powinno być dużo lepsze?

O pracach nad Flintlock: The Siege of Dawn wiadomo nie od dziś. Tak samo jak o tym, że zajmuje się nimi ekipa A44 Games, która w 2018 roku zaserwowała Ashen. I chociaż branżowe recenzje okazały się całkiem niezłe, w przypadku graczy trzeba było mówić o zauważalnie chłodniejszym przyjęciu. Będzie lepiej?

Wątpliwości zostaną rozwiane dopiero po premierze, ale już teraz można rzucić okiem na fragmenty rozgrywki z nowej produkcji. Opublikowano 5-minutowy gampelay, który koncentruje się przede wszystkim na walkach. Z pewnością ich tu nie zabraknie, przemierzając otwarty świat inspirowany nurtem Flintlock Fantasy dwójka bohaterów (Nor Vanek i podążająca za nią istotna, wedle twórców przypominająca lisa, obdarzona magicznymi zdolnościami) będzie napotykała różnej maści oponentów, w tym bossów. Jak jednak widać, można będzie stawiać im czoła wykorzystując topór, broń palną, a także magiczne zaklęcia.

Flintlock: The Siege of Dawn - gameplay

Kiedy premiera Flintlock: The Siege of Dawn?

Chociaż A44 Games i Kepler Interactive (wydawca) coraz częściej przypominają o Flintlock: The Siege of Dawn, data premiery pozostaje niewiadomą. Przynajmniej ta dokładna, bo ogólnie mówi się o 2023 roku.

Gra ma być dostępna na PC (poprzez Steam oraz Epic Games Store), a także konsolach PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X, Xbox Series S i Xbox One. Dla niektórych graczy istotne może okazać się to, iż ma dołączyć do katalogu oferowanego w ramach usługi Xbox Game Pass.

Źródło: A44 Games