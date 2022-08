Otwarcie targów Gamescom 2022 przyniosło mnóstwo nowych informacji o nadchodzących produkcjach. Wśród nich pojawił się również sequel Tales from the Borderlands. Gra pojawi się jeszcze w tym roku.

New Tales from the Borderlands – zwiastun z Gamescom 2022

Jedna z najpopularniejszych strzelanek, opracowana przez studio Gearbox, doczeka się sequela. New Tales from the Borderlands zostało zapowiedziane podczas Gamescom Opening Live Night. Twórcy zaprezentowali zwiastun oraz podali datę premiery.

Produkcja nie będzie kontynuacją poprzedniej części – w grze poznamy losy nowych bohaterów. Są to pani naukowiec Anu, jej brat Octavio i zadziorna Fran. Fabuła toczy się w rozdartej wojną metropoliii Promethea. Głowni bohaterowie (nazywani pieszczotliwie w opisie gry na Steamie „sympatycznymi przegrywami") próbują zmienić losy świata, jednak by tego dokonać będą musieli zmierzyć się z różnymi wyzwaniami:

Staw czoła inwazji na planetę, wściekłemu potworowi ze skarbca i kapitalistom o zimnym sercu w tej emocjonującej, filmowej grze, w której to od ciebie zależy, co stanie się dalej! Poznaj całą plejadę odmieńców, zabójczych botów i gadających pistoletów w tym wyścigu na szczyt!

W grze pojawi się pięć rozdziałów, a każda decyzja podjęta przez gracza wpłynie na to, jak potoczy się dalej historia. Zgodnie z zapowiedziami można też liczyć na dużo humoru i odniesienia do poprzednich części.

Kiedy premiera New Tales from the Borderlands?

Gra zadebiutuje już 21 października 2022 roku i trafi na pecety oraz konsole PS5, PS4, Xbox Series X/S, Xbox One oraz Nintendo Switch.

Można ją już zamówić w przedsprzedaży. Standardowa Edycja w wersji cyfrowej to koszt 169 zł, natomiast wersja Deluxe, zawierająca dodatkowo Tales from the Borderlands, kosztuje 219 zł.

Źródło: youtube, steam