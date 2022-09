The Last of Us Part I w końcu doczekało się premiery. To perełka dedykowana konsoli PlayStation 5, aczkolwiek głosy niezadowolenia co do pewnej kwestii dziwić nie powinny.

Dziś premiera The Last of Us Part I

Niektórzy nie trawią już odgrzewanych kotletów, dla innych część z nich jest wyjątkowo apetyczna. The Last of Us Part I to propozycja w potrójnej panierce, ponieważ mówimy o produkcji z PlayStation 3 wydanej później na PlayStation 4 (remaster) i teraz na PlayStation 5 (remake). Chociaż warto dodać, że powstaje również wersja na PC, ale jej termin premiery pozostaje niewiadomą.

Nie ma wątpliwości, iż mowa tutaj o jednej z najlepszych marek na konsole Sony. Pojawiające się w sporej liczbie recenzje potwierdzają, że twórcy ponownie odwalili kawał dobrej roboty.

Tyle tylko, że mówimy nie o nowej, ale odświeżonej produkcji i właśnie z tego względu pojawiają się głosy niezadowolenia w związku z ceną. Sony wyceniło The Last of Us Part I na 339 złotych, tyle trzeba zapłacić w PlayStation Store. Skandalicznie drogo? Jakie jest Wasze zdanie?

The Last of Us Part I zwiastun premierowy

Sporo zmian, jest bardzo dobrze, ale nie jest idealnie

Więcej o The Last of Us Part I oraz wprowadzonych nowościach możecie przeczytać w opublikowanej już na naszym portalu recenzji. Przychyliliśmy się w niej do zdecydowanej większości branżowych kolegów, w końcu średnia ocen The Last of Us Part I wynosi niemal 90%.

Naughty Dog nie tylko zauważalnie podciągnęło oprawę wizualną wykorzystując moce obliczeniowe najnowszej konsoli Sony, ale również poprawiło walki podnosząc sztuczną inteligencję oponentów, a także dodało wsparcie dla pada DualSense i kilka opcji ułatwień dostępu. Z drugiej strony po niektórych mechanikach wciąż można zauważyć wiek tego projektu, no i nie ma trybu wieloosobowego. Może i nie jest on w The Last of Us najważniejszy, ale niektórym pewnie by się przydał.

The Last of Us Part I gameplay

Źródło: Naughty Dog, ign