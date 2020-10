Need for Speed: Hot Pursuit Remastered nie jest może dokładnie tym, na co czekaliśmy, ale to każdy sam musi ocenić, czy jest to coś dla niego, czy też nie. Mam kilka informacji, które mogą w tym pomóc.

Need for Speed: Hot Pursuit Remastered - warto czy nie warto?

Wczoraj „Elektronicy” zapowiedzieli Need for Speed: Hot Pursuit Remastered – odświeżoną wersję może i dobrze ocenianej, ale wcale nie najbardziej uwielbianej ani nawet najbardziej charakterystycznej odsłony tej serii. Mało tego – trzeba się dobrze przypatrzeć, by dostrzec oznaki tego „odświeżenia”, no ale przynajmniej zagramy na nowych konsolach (chociaż i tak nie tych najnowszych, tylko obecnych). Plusem na pewno jest też obecność wszystkich dodatków w pakiecie, ale czy warto będzie ruszyć do sklepów?

Za odświeżone Hot Pursuit zapłacimy 170-180 złotych. Sporo, biorąc pod uwagę niewiele wprowadzonych zmian (a na razie nic nie wskazuje na to, by miało ich być dużo), ale też nie ma przesady, więc nie zamierzam wyrokować w tym miejscu, że nie warto. Na pewno jednak zachęcę cię do sprawdzenia tego niespełna 30-minutowego gameplaya z kanału Game Riot (niekoniecznie w całości).

Zobacz najnowszy gameplay Need for Speed: Hot Pursuit Remastered:

Wśród informacji, które wysypały się zaraz po oficjalnej prezentacji gry, pojawiła się pełna lista samochodów, którymi przyjdzie nam pojeździć w Need for Speed: Hot Pursuit Remastered. W porównaniu do Forzy czy Gran Turismo nie jest szczególnie imponujący, ale liczący 77 pozycji wykaz mimo wszystko może się podobać. Zresztą zerknij sam:

Oto wszystkie samochody w Need for Speed: Hot Pursuit Remastered: Alfa Romeo 8C Competizione Spider

Alfa Romeo 8C Competizione

Aston Martin DBS Volante

Aston Martin DBS

Aston Martin V12 Vantage

Aston Martin One-77

Audi TT RS

Audi R8 Spyder 5.2 FSI quattro

Audi R8 Coupe 5.2 FSI quattro

Bentley Continental Supersports Coupe

Bentley Continental Supersports Convertible

BMW Z4 sDrive35is

BMW M3 E92

BMW M6 Convertible

Bugatti Veyron 16.4

Bugatti Veyron 16.4 Super Sport

Bugatti Veyron 16.4 Grand Sport

Chevrolet Camaro SS

Chevrolet Corvette Grand Sport

Chevrolet Corvette ZR1

Chevrolet Corvette Z06

Dodge Charger SRT8

Dodge Challenger SRT8

Dodge Viper SRT10 ACR

Dodge Viper SRT10

Dodge Viper SRT10 Final Edition

Ford Crown Victoria Interceptor

Ford GT

Ford GT500 Super Snake

Ford GT500 Shelby

Ford Police Interceptor Concept

Gumpert Apollo S

Jaguar XKR

Koenigsegg CCX

Koenigsegg CCXR Edition

Koenigsegg Agera

Lamborghini Countach 5000 QV

Lamborghini Diablo SV

Lamborghini Gallardo LP 550-2 Valentino Balboni

Lamborghini Gallardo Spyder LP 560-4

Lamborghini Gallardo LP 560-4

Lamborghini Gallardo LP 570-4 Superleggera

Lamborghini Sesto Elemento

Lamborghini Murciélago LP 640

Lamborghini Murciélago LP 650-4 Roadster

Lamborghini Murciélago LP 670-4 SuperVeloce

Lamborghini Reventón Roadster

Lamborghini Reventón

Maserati GranCabrio

Maserati GranTurismo S

Maserati Quattroporte Sport GT S

Mazda RX-8

McLaren MP4-12C

McLaren F1

Mercedes SL 65 AMG Black Series

Mercedes SLS AMG

Mitsubishi Lancer Evolution X

Nissan 370Z Roadster

Nissan 370Z

Nissan GT-R SpecV

Pagani Zonda Cinque (NFS Edition)

Pagani Zonda Cinque Roadster

Pagani Zonda Cinque Roadster (NFS Edition)

Pagani Zonda Cinque

Porsche 911 GT2 RS

Porsche 911 GT3 RS

Porsche 911 Speedster

Porsche 911 Targa 4S

Porsche 911 Turbo S Cabriolet

Porsche 911 Turbo 1982

Porsche 918 Spyder

Porsche Boxster Spyder

Porsche Carrera GT

Porsche Cayman S

Porsche Panamera Turbo

Porsche 959

Subaru Impreza WRX STI

Sprawdź, czy ci ruszy Need for Speed: Hot Pursuit Remastered - wymagania

Need for Speed: Hot Pursuit Remastered trafi nie tylko na PlayStation 4, Xbox One i Nintendo Switch, ale też na pecety. Jeśli właśnie ta ostatnia wersja jest czymś dla ciebie, zerknij na wymagania, żeby się upewnić, że twój komputer jest gotowy…

Konfiguracja minimalna:

System operacyjny: 64-bitowy Windows 10

Procesor: Intel Core i3-2120 lub AMD Phenom II X4 945

lub Pamięć: 8 GB RAM i 45 GB miejsca na dysku

i 45 GB miejsca na dysku Karta graficzna: GeForce GTS 450 lub Radeon HD 5750

Konfiguracja zalecana:

System operacyjny: 64-bitowy Windows 10

Procesor: Intel Core i5-350K lub AMD FX-8350

lub Pamięć: 8 GB RAM i 45 GB miejsca na dysku

i 45 GB miejsca na dysku Karta graficzna: GeForce GTX 660 lub Radeon R9 270X

Jeśli nadal jesteś zainteresowany, to wiedz, że premiera Need for Speed: Hot Pursuit Remastered odbędzie się 6 listopada.

Źródło: EA, Dark Side of Gaming, Game Riot, informacja własna

Czytaj dalej o grach wyścigowych: