Potwierdziły się nieoficjalne doniesienia. Tegoroczna odsłona Need for Speed nie będzie zupełną nowością, ale wcale nie musi okazać się to jej wadą.

Need for Speed Hot Pursuit Remastered, czyli EA wraca do dobrych czasów

Za sprawą nasilających się przecieków dyskusje o starym-nowym Need for Speed trwały już od kilku dni. Dziś spekulacje można zakończyć, ponieważ EA zdecydowało się na oficjalny komunikat. I rzeczywiście, już wkrótce w ręce graczy oddany zostanie Need for Speed Hot Pursuit Remastered. Jak sugeruje tytuł, będzie to odświeżona wersja jednej z najwyżej ocenianych odsłon tej wyścigowej serii.

„Need for Speed: Hot Pursuit w momencie premiery w 2010 roku wyprzedzał swoje czasy dzięki automatycznemu systemowi porównywania i rekomendowania znajomych w grze, zanim tego typu rzeczy stały się normą. Cieszymy się, że możemy przenieść tego ducha ponadczasowej wyścigowej rywalizacji na obecne urządzenia, aby gracze mogli łączyć się, porównywać i rywalizować bez względu na posiadaną platformę - nawet w podróży na Nintendo Switch. Gra napędzana przez Autolog i jedne z najbardziej pożądanych, klasycznych supersamochodów świata, stanie się najbardziej emocjonującym, towarzyskim doświadczeniem wyścigowym.” - Matt Webster, VP Criterion Games

Czego należy się tu spodziewać? Pracami zajmuje się Criterion Games (we współpracy ze Stellar Entertainment), a gracze mają otrzymać ostatecznie nie tylko ulepszoną oprawę wizualną i asynchroniczną rywalizację cross-play, ale też wszystkie główne DLC (SCPD Rebel Racer Pack, Super Sports Pack, Armed & Dangerous Pack, Lamborghini Untamed Pack oraz Porsche Unleashed Pack), przekładające się na dodatkowe sześć godzin rozgrywki i ponad 30 wyzwań.

Kiedy premiera Need for Speed Hot Pursuit Remastered?

Od zapowiedzi do premiery nie minie w tym przypadku wiele czasu. Need for Speed Hot Pursuit Remastered ma zadebiutować już 6 listopada. Gra będzie dostępna na PC oraz konsolach PlayStation 4 i Xbox One. Kilka dni później, 13 listopada trafi też na Nintendo Switch.

Na PC przewidziana została obsługa rozdzielczości 4K i 60 kl./s, a na konsolach PlayStation 4 Pro i Xbox One X do wyboru graczy będzie rozdzielczość 4K i 30 kl./s lub rozdzielczość 1080p i 60 kl./s. W przypadku PlayStation 4 i Xbox One trzeba będzie zadowolić się rozdzielczością 1080p i 30 kl./s. Podobnie na Nintendo Switch (w trybie stacjonarnym).

Źródło: EA

