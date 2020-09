RIDE 4 to kolejna potwierdzona gra na konsole nowej generacji. Twórcy zamierzają wykorzystać ich możliwości, aby zapewnić płynną i szczegółową grafikę na PlayStation 5 i Xbox Series X.

RIDE 4 nadjeżdża na PlayStation 5 i Xbox Series X

Zapowiedź RIDE 4 wywołała pozytywne emocje, a pierwszy gameplay sprawił, że nie możemy już doczekać się premiery nowej gry motocyklowej od Milestone. Ta została zaplanowana na 8 października – tego dnia zabawę będą mogli rozpocząć pecetowcy oraz posiadacze konsol PS4 i Xbox One. Okazuje się jednak, że na tych trzech punktach nie kończy się lista platform docelowych. Włosi pracują także nad wersjami przeznaczonymi na konsole nowej generacji: PlayStation 5 i Xbox Series X.

Jakby to była niewystarczająco dobra wiadomość, to Milestone ma ich jeszcze kilka. Po pierwsze: jeśli kupicie RIDE 4 na konsolę obecnej generacji, to edycję na PS5 lub Xbox Series X otrzymacie za darmo. Po drugie: na nowym sprzęcie będziemy mogli uczestniczyć w wieloosobowych wyścigach z udziałem nawet 20 graczy, a do tego możemy liczyć na rozdzielczość 4K i płynność 60 klatek na sekundę – w obu przypadkach. I wreszcie po trzecie: pad DuelSense pozwoli nam poczuć drgania oraz doświadczyć oporu przy przyspieszaniu i hamowaniu.

Premiera gry RIDE 4 na PlayStation 5 i Xbox Series X odbędzie się 21 stycznia 2021 roku. Datę poznaliśmy za sprawą świeżutkiego zwiastuna, z którym już teraz was zostawiamy…

Zobacz najnowszy zwiastun RIDE 4 na PS5 i Xbox Series X:

Niezależnie od platformy, na jaką kupimy RIDE 4, w grze będzie na nas czekać ponad 200 licencjonowanych motocykli, które sprawdzimy w dziesiątkach lokalizacji z dynamicznie zmieniającą się pogodą oraz kilka różnych trybów rozgrywki (z rozbudowaną karierą na czele), w których zmierzymy się z („myślącą”) sztuczną inteligencją albo innymi graczami.

Źródło: Koch Media, Milestone, informacja własna

