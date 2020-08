Wielu fanów wyścigów może mieć w planach sprawdzenie Project CARS 3. Celując w wersję PC warto wiedzieć, jakie podzespoły będą potrzebne do komfortowej zabawy.

Wymagania sprzętowe Project CARS 3 ujawnione

Premiera Project CARS 3 za pasem, a więc Slightly Mad Studios musiało odnieść się do wspomnianej kwestii. Od pierwszych zapowiedzi tego tytułu pojawiały się deklaracje, że gracze otrzymają wyścigi z dopracowaną oprawą graficzną. Zazwyczaj bywa to kojarzone z obawami o wysokie wymagania sprzętowe. Czy w tym przypadku mają one rację bytu? Twórcy zaprezentowali dwie konfiguracje sprzętowe, niestety nie sprecyzowali tego, jakich rozdzielczości i ustawień graficznych dotyczą.

Minimalna konfiguracja sprzętowa:

OS: Windows 10 (+ wybrane wersje Windows 7)

procesor: Intel Core i5 3450 3.5 GHz / AMD FX-8350 4.0 GHz

8 GB RAM

karta graficzna: GeForce GTX 680 lub odpowiednik

50 GB wolnego miejsca na dysku twardym

Zalecana konfiguracja sprzętowa:

OS: Windows 10 (+ wybrane wersje Windows 7)

procesor: Intel Core i7 8700k / AMD Ryzen 7 2700K

16 GB RAM

karta graficzna: Nvidia GeForce RTX 2070 / AMD RX5700

50 GB wolnego miejsca na dysku twardym

Jak wygląda Project CARS 3? Gameplay z wczesnej wersji

Jeśli nic nie zmieni się na ostatniej prostej, to premiera Project CARS 3 odbędzie się 28 sierpnia. Powoli kończy się zatem czas na skorzystanie z przedsprzedaży, w ramach której oferowany ejst bonusowy Pakiet Zapłonowy.

Poza wersją PC należy spodziewać się również tych na konsole Xbox One i PlayStation 4.

Źródło: dsogaming, GameRiot

