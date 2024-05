Nie będą naprawiać. Kończą współpracę z Samsungiem

Po dwóch latach współpracy iFixit i Samsung postanowiły zakończyć wspólny program napraw telefonów dla klientów indywidualnych.

iFixit to firma specjalizująca się w dostarczaniu części zamiennych i narzędzi do samodzielnych napraw różnych urządzeń elektronicznych, takich jak smartfony, laptopy, tablety i inne sprzęty elektroniczne. iFixit znana jest również z publikowania szczegółowych poradników napraw, które pomagają użytkownikom samodzielnie naprawiać swoje urządzenia. Firma promuje ideę "prawa do naprawy", czyli umożliwienie konsumentom łatwego dostępu do części zamiennych i informacji niezbędnych do samodzielnych napraw, co ma na celu przedłużenie żywotności urządzeń i zmniejszenie ilości elektroodpadów.

iFixit kończy współpracę z Samsungiem - wysokie ceny i trudności z naprawami

Jak powiedział CEO i współzałożyciel iFixit, Kyle Wiens, dla The Verge, obie strony nie zdołały renegocjować umowy, a wina leży po stronie Samsunga.

Wiens twierdzi, że rozstanie z Samsungiem nie wpłynie znacząco na klientów iFixit, gdyż firma zamierza kontynuować sprzedaż części i publikację poradników napraw, jak to robiła dotychczas z produktami Apple. Problemem w umowie z Samsungiem były wysokie ceny części oraz trudności w naprawie telefonów. Przykładowo, Samsung dostarczał iFixit tylko baterie przymocowane do całego ekranu, co zmuszało klientów do płacenia ponad 160 dolarów za wymianę samej baterii, podczas gdy baterie do iPhone’ów i Pixelów kosztują około 50 dolarów.

Ograniczenia i ochrona danych

Kolejnym problemem było ograniczenie sprzedaży części – iFixit mogło sprzedawać maksymalnie siedem części na klienta w ciągu trzech miesięcy. Ponadto Samsung wymagał, aby iFixit udostępniało adresy e-mail klientów oraz historię zakupów części, co było nieakceptowalne dla iFixit. Firma podkreśla, że nie dzieli się danymi klientów z żadnym innym partnerem.

Przyszłość bez Samsunga

Wiens zaznacza, że iFixit nadal planuje oferować części zamienne do urządzeń Samsunga oraz publikować poradniki napraw, choć mogą one być mniej szczegółowe z powodu braku współpracy z Samsungiem. Partnerstwo oficjalnie kończy się 17 czerwca, a Samsung będzie musiał przestrzegać przepisów dotyczących prawa do naprawy, zapewniając narzędzia, części i dokumentację przez siedem lat od daty sprzedaży urządzenia.

Samsung odmówił komentarza na temat szczegółów zakończenia współpracy, potwierdzając jedynie, że teraz współpracuje z firmą Encompass, która prowadzi stronę SamsungParts.com jako jedyne źródło części zamiennych do samodzielnej naprawy.

źródło: The Verge