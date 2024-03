Chat GPT to popularne narzędzie, z którego korzystają miliony użytkowników na całym świecie. Niedawno w sieci pojawiła się masa zgłoszeń o tajemniczym błędzie “Oops, an error occurred!”. Podpowiadamy, jak go szybko naprawić.

Chat GPT to chatbot opracowany przez firmę OpenAI, wykorzystujący model GPT, który służy do generowania odpowiedzi na dane wprowadzane przez użytkownika. Narzędzie spotkało się ze sporą popularnością i można je wykorzystać do najróżniejszych celów. Co więcej, twórcy stale usprawniają aplikację - niedawno zademonstrowano nowy, ulepszony model GPT 4 Turbo.

Chat GPT nie działa

Od pewnego czasu w sieci zaczęły pojawiać się zgłoszenia zaniepokojonych użytkowników, którzy nie mogą korzystać z chatbota - najczęściej chodzi o komunikat “Oops, an error occurred!”, który uniemożliwia logowanie do usługi. Problemy zwykle dotyczą darmowej wersji Chat GPT 3.5.

Też mieliśmy problem z działaniem darmowej wersji aplikacji Chat GPT, ale znaleźliśmy sposób, by go rozwiązać.

Jak naprawić błąd “Oops, an error occurred!” w Chat GPT?

Chat GPT działa poprawnie. Błąd najczęściej jest spowodowany przeglądarką internetową i można go łatwo rozwiązać usunięciem plików cookie dla witryny Open AI. Cały proces przedstawimy na przeglądarce Google Chrome.

Otwieramy przeglądarkę Google Chrome, klikamy trzy kropki w prawym górnym rogu i przechodzimy do panelu “Ustawienia”.

Po lewej stronie wybieramy panel “Prywatność i bezpieczeństwo”...

...a następnie wybieramy “Pliki cookie innych firm”.

W polu wyszukiwania wpisujemy “openai”.

Klikamy symbol kosza, który pozwala usunąć pliki cookie dla witryny openai.com.

U nas usunięcie plików cookie okazało się strzałem w dziesiątkę.

Źródło: inf. własna