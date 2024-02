Ile kosztuje ChatGPT 4? Cena abonamentu

ChatGPT to bardzo przydatne, inteligentne narzędzie. Możemy jednak skorzystać także z płatnej wersji. Sprawdź, co wtedy otrzymamy i ile kosztuje abonament ChatGPT 4. Oto cena abonamentu czata AI.

Debiut chatbota ChatGPT pod koniec 2022 roku okazał się prawdziwą rewolucją. Dziś po nieco ponad roku od premiery innowacyjnego narzędzia sztuczną inteligencję spotkamy niemal wszędzie. ChatGPT wciąż pozostaje bardzo popularny, tak samo jak jego płatna wersja. Dziś sprawdzamy, czy w przypadku Chat GPT 4 abonament jest opłacalny, czy lepiej pozostać przy darmowej wersji.

ChatGPT Plus - co daje płatna wersja? Zanim przejdziemy do informacji o cenie ChatGPT 4 (wersja Plus) poznajmy zalety tego pakietu. Mamy też w końcu w pełni darmową wersję ChatGPT Free. Podstawową różnicą między nimi jest jednak wykorzystany model językowy. To jego rodzaj skutkuje następnie tym, jak dobre są efekty wykorzystywania chatbota. Zdaniem OpenAI nowszy model językowy GPT-4 jest kilkaset razy mocniejszy od GPT 3.5 użytego w bezpłatnym narzędziu. Kolejna różnica w płatnych pakietach ChatGPT to możliwość skorzystania z wtyczek. Jest ich naprawdę dużo. Wtyczki znacznie zwiększają funkcjonalność chatbota i dodają do niego nowe możliwości. W zależności od potrzeb możemy wybrać wtyczkę przydatną do analizy danych, SEO, tworzenia stron, czy odczytywania dokumentów w formacie .pdf. Warto sprawdzić ich listę lub wyszukać w sieci zestawienia najlepszych wtyczek do ChatGPT. Zachęcamy do sprawdzenia, jak szybko włączyć GPT-4 w ChatGPT.

Sporą przewagą wersji premium nad bezpłatną jest również dostęp do Internetu. Dzięki niej nasz chatbot posiada aktualne informacje. W ChatGPT Plus możemy też jednak wyłączyć tę opcję, jeśli nie chcemy z niej korzystać. Samo narzędzie w płatnej wersji działa szybciej i pozwala na więcej zapytań. Zostaniemy też “obsłużeni” priorytetowo w momentach, gdy najwięcej użytkowników używa narzędzia.

Cena ChatGPT Plus w 2024 roku (GPT-4)

W przypadku Chat GPT 4 abonament nie zmienił się od momentu wprowadzenia wersji Plus. Od początku koszt to 20$ na miesiąc + VAT. W Polsce stawka podatku wynosi 23%. ChatGPT Plus kosztuje więc niecałe 100 złotych (przy kursie dolara równym 4.02 PLN na początku 2024 roku).

Myśląc nad tym, ile kosztuje ChatGPT 4 możemy więc dla uproszczenia przyjmować równowartość stu złotych miesięcznie. Czy to dużo? To zależy. Sporo osób wykorzystuje chatbota Open AI do pracy zawodowej, do nauki lub w celach rozrywkowych. Jeśli przydadzą Ci się lepsze możliwości i dostęp do aktualnych informacji z sieci lub wtyczek - 100 złotych miesięcznie nie wydaje się przesadnie wysoką sumą. Chcąc skorzystać z pomocy wirtualnego asystenta, za taką sumę moglibyśmy liczyć na maksymalnie godzinę lub dwie jego pracy.

Czy będzie podwyżka ceny ChatGPT Plus z GPT-4?

Nie ma dziś informacji na temat możliwych podwyżek ceny Chata GPT 4. Możemy więc przewidywać, że w najbliższych miesiącach koszt abonamentu pozostanie na dotychczasowym poziomie.

Ile kosztuje ChatGPT-4 na miesiąc?

Ile kosztuje ChatGPT 4? Podstawowa opłata za ChatGPT Plus to 20$ na miesiąc. Musimy jednak doliczyć do niej podatek VAT. Jego wysokość zależy od wybranego przez nas regionu - miejsca zamieszkania i korzystania z chatbota.

W Polsce stawka VAT na taką usługę to 23%. Łącznie zapłacimy więc 24,60 dolarów na miesiąc. Przy aktualnym kursie dolara (około 4 PLN za USD) mamy więc sumę w wysokości niecałych 100 złotych. Pieniądze są pobierane z karty, której dane podajemy w procesie płatności.

Za samą płatność nie zapłacimy dodatkowej prowizji, chyba, że będzie ona wynikała z przewalutowania sumy w naszym banku. Zapewne dla wielu osób najtańsze będzie więc opłacenie ChatGPT Plus z konta walutowego, czy Revoluta.

Jakie są pakiety ChatGPT? Czym różni się płatna wersja z GPT-4?

Mamy trzy pakiety chatbota Open AI:

ChatGPT Free - za darmo

- za darmo ChatGPT Plus - za 20 dolarów miesięcznie. Dostajemy lepszy model językowy GPT-4 zamiast GPT 3.5. Otrzymujemy możliwość korzystania z wtyczek, których są już setki. Do najlepszych należą DAL-E (generator obrazów AI) oraz wtyczki do zaawansowanej analizy danych. Są też liczne dodatki do ChatGPT Plus tworzone przez Internautów.

- za 20 dolarów miesięcznie. Dostajemy lepszy model językowy GPT-4 zamiast GPT 3.5. Otrzymujemy możliwość korzystania z wtyczek, których są już setki. Do najlepszych należą DAL-E (generator obrazów AI) oraz wtyczki do zaawansowanej analizy danych. Są też liczne dodatki do ChatGPT Plus tworzone przez Internautów. ChatGPT Team - za 25 dolarów miesięcznie za osobę. Mamy tam to samo, co w pakiecie Plus, ale możemy współpracować w zespołach, na przykład wspólnie współtworząc jeden chat. Do zarządzania dostępna jest konsola administratora. W najdroższym pakiecie za 25$ użytkownik dostaje też największą liczbę treści, które może stworzyć przy pomocy chatbota. Open AI zapewnia też najlepszą prywatność - nie wykorzystuje danych współtworzących w opcji Team do treningu sztucznej inteligencji. Może się to przydać m.in. w przypadku wklejania kluczowych treści firmowych, czy objętych tajemnicą biznesową.

Do cen płatnych pakietów chatbota musimy doliczyć podatek wynoszący dodatkowe 23 % (VAT). Stawki podatku są różne w zależności od kraju, w którym planujemy wykorzystywać ChatGPT.

Ile kosztuje subskrypcja ChatGPT 4 na rok?

Cena Chata GPT 4 to 20 dolarów+VAT miesięcznie. Nie mamy opcji wykupienia subskrypcji na dłuższy okres w celu obniżenia kosztów. Być może takie opcje pojawią się w przyszłości. Pamiętajmy, że chatbot jest stosunkowo nowym rozwiązaniem. Jego możliwości są wciąż powiększane.

Jak zapłacić za ChatGPT Plus?

W przypadku Chat gpt 4 abonament wynosi 20$ miesięcznie + VAT. Jeśli kupujemy dostęp do płatnej wersji jako polski użytkownik, w sumie zapłacimy więc 24,60 dolarów miesięcznie. Na początku 2024 roku kurs dolara oscyluje w okolicy czterech złotych. Oznacza to, że cena subskrypcji ChatGPT Plus z GPT-4 to około 100 złotych.

Mamy tylko jeden sposób płatności. Musimy podpiąć kartę płatniczą lub kredytową na stronie twórców chatbota. Wpisujemy w formularzu dane karty, a także swoje dane osobowe. Możemy dodatkowo powiązać kartę ze swoim numerem telefonu. Pozwoli to w przyszłości płacić za narzędzia Open AI jednym kliknięciem, bez konieczności ponownego wpisywania wszystkich informacji.

Na koniec wciskamy przycisk “Płać i subskrybuj” i możemy cieszyć się z dostępu do lepszej wersji chatbota.

Darmowy ChatGPT

Cena Chata GPT 4 nie jest wygórowana, jeśli weźmiemy pod uwagę jego liczne możliwości. Warto jednak zauważyć, że darmowy ChatGPT również robi wrażenie i niejednokrotnie może ułatwić nam pracę. Zachęcamy do przeczytania naszego poradnika: jak korzystać z ChatGPT.

Wystarczy zarejestrować się w usłudze, aby do woli korzystać z bezpłatnej wersji ChatGPT ze słabszym modelem językowym GPT-3.5. Co ważne, podczas korzystania z podstawowej wersji nie musimy podpinać do niej swojej karty płatniczej lub kredytowej. Nie ma też żadnych dodatkowych ograniczeń co do wykorzystywania treści stworzonych ws ChatGPT.

Czy warto wykupić płatny dostęp do ChatGPT Plus z GPT-4?

Zastanawiasz się ile kosztuje ChatGPT 4? Kolejnym pytaniem powinno być - czy opłaca się go kupić? Moim zdaniem wszystko zależy od tego, jak planujesz korzystać z tego narzędzia. Inteligentny chatbot już w podstaowej, w pełni bezpłatnej wersji ma ogromne możliwości. Warto je przetestować, a możliwość wykupienia płatnej subskrypcji rozważyć, gdy okażą się niewystarczające.

Dla Chat GPT 4 abonament Plus to koszt około 100 złotych miesięcznie. W tej cenie mamy niemal nieograniczony dostęp do pomocy naszego inteligentnego asystenta. Wspomagając się tym narzędziem możemy oszczędzić sporo czasu, a nawet zdobywać nową wiedzę. Wygląda więc na to, że cena ChatGPT Plus z modułem językowym GPT-4 nie jest wygórowana.