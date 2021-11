Już sama obsada filmu Nie patrz w górę pozwala sądzić, że będzie to kolejny kasowy produkt przygotowany przez Netflix. Czy jednocześnie dobry? Tego póki co nie rozstrzygniemy.

Gwiazdorska obsada Nie patrz w górę na zwiastunie

Są w branży filmowej nazwiska obok których mało kto przechodzi obojętnie. I chociaż mógłby być to temat na dłuższe dyskusje, Leonardo DiCaprio i Meryl Streep wielu widzów do takowych zaliczy. W przypadku filmu Nie patrz w górę obsada obejmuje jednak nie tylko te dwie postacie, ale również Jennifer Lawrence, Cate Blanchett i Jonaha Hilla. Anonimowo bezsprzecznie nie jest. Czy to gwarancja sukcesu? Oczywiście, że nie. Przynajmniej jeśli będziemy myśleć o jakości filmu, bo co do tego ile zarobi można być chyba spokojnym. Netflix potrafi wycisnąć wiele z produkcji o zdecydowanie mniejszym potencjale.

A czego się spodziewać pod względem fabuły? Film przedstawiany jest jako opowieść „na podstawie prawdziwych wydarzeń, do których nie doszło... jeszcze”. Będzie historią dwójki astronomów (Leonardo DiCaprio i Jennifer Lawrence), którzy zostaną zmuszeni do odbycia tournee po mediach w celu ostrzeżenia ludzkości przed kometą zmierzającą w stronę Ziemi i mogącą ją zniszczyć. Problem w tym, że nikt nie będzie dawał im wiary. Dla widzów oznaczać ma to wiele zabawnych sytuacji. Jak to powinno mieć miejsce w komedii, którą ten film będzie. Chyba nieco wbrew zarysowi fabuły, który w pierwszej chwili sugeruje coś zupełnie innego.

Kiedy premiera filmu Nie patrz w górę?

Na premierę nie będziemy czekać szczególnie długo. Nie patrz w górę zadebiutuje już 10 grudnia. Film ma być dostępny oczywiście na platformie Netflix, ale poza tym pojawi się w wybranych kinach. Chociaż nie zostało do doprecyzowane.

Jak podoba Wam się powyższy zwiastun i sama zapowiedź?

