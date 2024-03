Co nowego na Netflix? Premiery kwiecień 2024

Netflix aktualizuje bibliotekę w kwietniu 2024. Nowe filmy i seriale na weekend stają się faktem i trzeba przyznać, że widzów czeka potężna dawka rozrywki. Czy każdy znajdzie coś dla siebie? Zobacz, co nowego na Netflix w kwietniu 2024.

Cena Netflixa jest doskonale znana, więc chcąc dołączyć do grona subskrybentów warto wiedzieć, co w zamian przygotował popularny serwis VOD. Nie tylko najlepsze filmy, ale i seriale, dokumenty, a nawet gry od Netflixa stają się dostępne dla abonentów. Co wobec tego przygotował Netflix w kwietniu 2024?

Co nowego na Netflx: kwiecień 2024

Netflix ujawnia nowe filmy i seriale na kwiecień 2024. Lista jest naprawdę długa; znajdziemy tu wiele interesujących produkcji, na przykład:

Ripley - dostępne od 4.4.2024 (horrory/thrillery, serial). Nowojorski oszust powraca, wszak to nie pierwszy raz, kiedy na ekranie materializuje się produkcja stworzona na podstawie bestsellerów Patricii Highsmith. Andrew Scott jako Thomas pokaże widzom, do czego jest zdolny, by utrzymać się w krainie przepychu, bogactwa i przywilejów.

Rebel Moon Część 2: Zadająca rany - dostępne od 19.04.2024 (przygodowy, film). Kontynuacja historii o Korze i ocalałych żołnierzach. Zwiastun nie pozostawia złudzeń - druga część to potężna dawka akcji w widowiskowym stylu.

Martwi detektywi - dostępne od 25.4.2024 (horrory/thrillery, serial). Oto nowy serial z uniwersum Sandmana, gdzie nastolatkowie odnajdują się w krainie śmierci. Czeka ich seria wyzwań; z pomocą jasnowidzącej Crystal spróbują rozwikłać zagadki królestwa umarłych.

Wszystkie nowości na Netflix w kwietniu 2024

Magiczne żarty Justina Willmana; 1.4.2024; reality TV, serial

Demetri Martin: Demetri Deconstructed; 2.4.2024; komedie, odcinki specjalne

Archiwum niewyjaśnionych spraw; 3.4.2024; dokumenty, serial

Na miejscu zbrodni: Berlin – Festiwalowy zabójca; 3.4.2024; dokumenty, serial

Rodeo rock; 3.4.2024; komedie, film

Ripley; 4.4.2024; horrory/thrillery, serial

Obudziłam się wampirzycą; 4.4.2024; familijne i dla dzieci, serial

Kanciarze; 4.4.2024; horrory/thrillery, serial

Rzeźbiarz łez; 4.4.2024; dramaty, film

Parasyte: The Grey; 5.4.2024; horrory/thrillery, serial

Mocny temat; 5.4.2024; dramaty, film

Media antyspołecznościowe: Memy problem; 5.4.2024; dokumenty, film

Strażnicy przyrody; 8.4.2024; familijne i dla dzieci, serial

Neal Brennan: Crazy Good; 9.4.2024; komedie, odcinki specjalne

Antracyt; 10.4.2024; horrory/thrillery, serial

Uwolnieni: Eksperyment więzienny; 10.4.2024; dokumenty, serial

Porwanie lotu 601; 10.4.2024; horrory/thrillery, serial

Co zrobiła Jennifer; 10.4.2024; dokumenty, film

Na skrzydłach ambicji; 11.4.2024; dramaty, serial

Szkoła złamanych serc; 11.4.2024; dramaty, serial

Noc u progu lata; 11.4.2024; dramaty, serial

Reniferek; 11.4.2024; komedie, serial

Good Times; 12.4.2024; komedie, serial

Amar Singh Chamkila; 12.4.2024; dramaty, film

Dzięciołek Woody jedzie na obóz; 12.4.2024; familijne i dla dzieci, film

Między nami ściana; 12.4.2024; komedie, film

Podróż; 12.4.2024; dramaty, film

Kradzież; 12.4.2024; horrory/thrillery, film

Jimmy Carr: Natural Born Killer; 16.4.2024; komedie, odcinki specjalne

The Circle – USA; 17.4.2024; reality TV, serial

Kanciarze (powtórzenie); 17.4.2024; reality TV, serial

Nasz pełny życia świat; 17.4.2024; dokumenty, serial

Baśnie braci Grimm: Wariacje; 17.4.2024; horrory/thrillery, serial

The Upshaws; 18.4.2024; komedie, serial

Jak bracia; 18.4.2024; komedie, serial

Rebel Moon – część 2: Zadająca rany; 19.4.2024; przygodowe, film

Uliczka CoComelon; 22.4.2024; familijne i dla dzieci, serial

Fern Brady: Autistic Bikini Queen; 22.4.2024; komedie, odcinki specjalne

Walka o raj: Komu można zaufać?; 23.4.2024; reality TV, serial

Wyjęci spod prawa: Złoto Południa; 23.4.2024; przygodowe, serial

W twoich rękach; 24.4.2024; dramaty, serial

Martwi detektywi; 25.4.2024; horrory/thrillery, serial

City Hunter; 25.4.2024; komedie, film

Sprawa Asunty; 26.4.2024; horrory/thrillery, serial

Fiasko; 30.4.2024; komedie, serial

