Październikowe Allegro Days upływają pod znakiem niższych cen na zestawy Lego, telefony od Motoroli i Realme, a także sprzęty od Mio, Baseus czy Motus. Sprawdź co możesz kupić taniej do 8 października.

Okazje na październikowe Allegro Days

Cykliczna akcja promocyjna Allegro Days w wydaniu październikowym trwa aż tydzień, od 2 do 8 października. Klienci portalu mogą liczyć w tym czasie na sporo cenowych obniżek, przy czym warto zerkać na strony Allegro codziennie, bowiem codziennie dochodzą nowe oferty. Sprawdzamy dla Was co obecnie można kupić nieco taniej.

Zestawy Lego rozchodzą się jak świeże bułeczki

Szczególnie bogatą pulą zniżek zdają się odznaczać w tym miesiącu zestawy klocków LEGO. Wprawdzie najatrakcyjniejsze okazje rozeszły się dosłownie w jeden dzień, jednak wciąż można znaleźć sporo zestawów w niezłej cenie - nie zawsze mocno obniżonej, ale zdecydowanie najkorzystniejszej na rynku. Jeśli poszukujecie jakiegoś modelu, warto rzucić okiem na wciąż dostępne oferty:

Realme 9 Pro + i Motorola Edge taniej niż zazwyczaj

W segmencie elektroniki Allegro Days rzadko błyszczą, jednak kilka ciekawych ofert zawsze da się znaleźć. W bardzo dobrej cenie, bo za raptem 1399 złotych (zamiast 1699 zł), można nabyć smartfon realme 9 Pro+ Telefon z bardzo dobrym wyświetlaczem AMOLD, szybkim ładowaniem baterii, niezłym zestawem foto i ochronnymi pleckami w komplecie. Tutaj znajdziecie naszą recenzję tego telefonu, a poniżej ofertę promocyjną sygnowaną przez Ole!Ole!:

Drugą ofertą wartą odnotowania jest promocja w oficjalnym sklepie Allegro dotycząca Motoroli Edge 30 Fusion w bogatszej wersji 12GB/256GB. Na pokładzie mamy czysty sytem Android, mocny procesor Qualcomm Snapdragon 888+, panel OLED Full HD+ i generalnie to wszystko, czego można oczekiwać od telefonu z mocnej średniej półki. Cena? 1899 zł, a więc nieporównywalnie mniej niż rok wcześniej w momencie premiery.

Inne smartfony:

Wideorejestratory, powerbank i cała reszta

W niezłej cenie można zakupić powerbank Baseus Elf 65W o pojemności 20 000 mAH. Urządzeniem tym naładujemy bez problemu steam deck, laptopa, nie mówiąc już o telefonie. W oficjalnym sklepie Baseus na Allegro można powerbank kosztuje obecnie 162,99 zł (normalnie 200 zł lub drożej).

W niższych cenach możemy też nabyć wideorejestratory:

Inne sprzęty elektroniczne:

UWAGA: jeśli nie widzisz nazwa produktów oraz linków do promocji, najprawdopodobniej jest to spowodowane wtyczką typu AdBlock w przeglądarce - wyłącz ją jeśli chcesz zapoznać się z całością artykułu.

W artykule znajdują się linki afiliacyjne, przekierowujące do zewnętrznych stron zawierających produkty i usługi, o których piszemy. Otrzymujemy wynagrodzenie za umieszczenie linków afiliacyjnych, jednakże współpraca z naszymi Partnerami nie ma wpływu na treści zamieszczane przez nas w serwisie, w tym na opinie dotyczące produktów i usług Partnerów.