Karty graficzne Radeon RX 6000 i Radeon RX 7000 mogą pobierać mniej prądu. Redaktorzy serwisu ComputerBase przeprowadzili ciekawy eksperyment - wystarczy włączyć funkcję VRR, która znacząco obniża zapotrzebowanie na energię, gdy komputer znajduje się w trybie spoczynku.

Pobór mocy to jeden z tych czynników, który coraz częściej bierzemy pod uwagę przy zakupie nowej karty graficznej i składaniu komputera do gier. Okazuje się, że posiadacze konfiguracji z kartami Radeon mogą jednym kliknięciem znacząco obniżyć zapotrzebowanie sprzętu na prąd.

Karty Radeon mogą być oszczędniejsze

Serwis ComputerBase przeprowadził test poboru mocy kart graficznych Nvidia GeForce, AMD Radeon i Intel Arc w różnych scenariuszach:

Spoczynku z jednym podłączonym monitorem 4K 144 Hz

Spoczynku z dwoma podłączonymi monitorami 4K 144 Hz

Poruszanie oknem na monitorze 4K 144 Hz

Odtwarzanie wideo YouTube w jakości SDR

Odtwarzanie wideo YouTube w jakości HDR

W nowej procedurze wykorzystano monitor o rozdzielczości 4K z odświeżaniem 144 Hz, który wspiera technologię VRR (Variable Refresh Rate – zmienną częstotliwość odświeżania obrazu, która jest dostosowywana do liczby klatek generowanej przez kartę graficzną). Wyniki testów okazały się dosyć zaskakujące dla kart Radeon.



Porównanie poboru mocy kart graficznych przy starej (Alte Messung) i nowej procedurze testowej (Neue Messung)

Karty z serii Radeon RX 6000 i RX 7000 przy włączonej funkcji VRR w sterownikach cechowały się znacznie niższym zapotrzebowaniem na energię elektryczną dla trybów spoczynku. W przypadku modelu Radeon RX 7900 XTX odnotowano spadek o 81% dla konfiguracji z jednym monitorem i 71% dla konfiguracji z dwoma monitorami. Duża różnica dotyczyła także starszych modeli – Radeon RX 6800 XT pobierał o 79% mniej mocy, a Radeon RX 6700 XT o 76% (przy czym w przypadku tych modeli nie odnotowano spadku zapotrzebowania dla konfiguracji z dwoma monitorami).

Skąd wynika różnica? Póki co nie wiadomo. Redaktorzy dopytali o to producenta i czekają na odpowiedź. Wiemy jednak, że podobne wyniki uzyskano także przy innych monitorach obsługujących funkcję VRR (a po jej wyłączeniu odczyty wróciły do pierwotnych wartości). W przypadku kart Nvidia GeForce i Intel Arc różnice nie były tak znaczące lub nawet odnotowano nieznaczny wzrost poboru mocy.

Źródło: ComputerBase