No Man’s Sky dołącza do póki co krótkiej listy potwierdzonych tytułów, jakich można spodziewać się w dniu premiery PlayStation VR 2.

No Man’s Sky tytułem startowym PlayStation VR 2

Wiemy co było początkową bolączką konsoli PlayStation 5. Sony nie zadbało o większą porcję ciekawych gier, ale cały czas pojawiają się sugestie, że w przypadku nadchodzących gogli PlayStation VR 2 sytuacja będzie wyglądała inaczej. Ostatnio zaczęły pojawiać się doniesienia, iż w gronie propozycji oferowanych na dzień dobry znajdzie się No Man’s Sky. Tylko plotki? Absolutnie nie.

Redakcji Eurogamer.net udało się potwierdzić u źródła (przedstawicieli studia Hello Games), iż No Man’s Sky faktycznie będzie tytułem startowym gogli PlayStation VR 2. Odpowiednia aktualizacja wprowadzająca obsługę rzeczywistości wirtualnej zostanie opublikowany w dniu ich debiutu, 22 lutego.

Zwiastun No Man’s Sky w wersji VR

Gry na premierę PlayStation VR2. Ile będzie?

Sony już jakiś czas temu zapowiedziało, że na premierę PlayStation VR2 pojawi się ponad 20 gier. Wciąż zostajemy jednak z tym dość ogólnym stwierdzeniem. Nieznana jest konkretna liczba, nie wiemy też, o jakie dokładnie tytuły chodzi.

Poza pewnymi wyjątkami. Potwierdzono bowiem, że na dzień dobry gracze sięgający po nowy sprzęt będą mogli zagrać w Horizon Call of the Mountain i Cities VR: Enhanced Edition. Teraz dopisujemy do tego No Man’s Sky i czekamy na następne wieści.

Źródło: gamingbolt