PlayStation VR 2 ma coraz mniej tajmenic. Może i sprzęt zapowiada się obiecująco, ale jego cena kusząco już nie wygląda.

Cena PlayStation VR 2 ujawniona

Sony ujawniło dziś, iż rekomendowane ceny zestawów PlayStation VR 2 będą zaczynać się od 599,99 euro. To poziom zbliżony do tego, z jakim mamy do czynienia przy konsoli PlayStation 5 (inna sprawa, że na wielu rynkach jest sprzedawana drożej). Daje nam to około 2800 złotych, ale jak wiemy na bazie wcześniejszych doświadczeń proste przeliczanie nie zawsze ma pokrycie z decyzjami producentów. Trzeba więc zaczekać do momentu oficjalnego ogłoszenia ceny mającej obowiązywać w naszym kraju. Tanio nie będzie, co nie dalej jak kilka dni temu pokazała wycena kontrolera DualSense Edge.

Mowa o podstawowej wersji PlayStation VR 2, bo będą też jeszcze droższe. Na przykład za zestaw z grą Horizon Call of the Mountain zainteresowanym przyjdzie zapłacić 649,99 euro. Osobno sprzedawana będzie stacja dokująca do kontrolerów PlayStation VR2 Sense, w cenie 49,99 euro.

Kiedy premiera PS VR 2?

Początkowo wydawało się, że PlayStation VR 2 wejdzie na rynek jeszcze w tym roku. Tak się jednak nie stanie, a ostatnio Sony mówiło ogólnie o początku 2023 roku. Wygląda na to, że ten termin zostanie już zrealizowany.

Jak sprecyzowano, PlayStation VR 2 zadebiutuje na najważniejszych rynkach 22 lutego 2023 roku. Najbardziej zainteresowani tym urządzeniem już od 15 listopada będą mogli korzystać z przedsprzedaży.

Specyfikacja i gry na PlayStation VR 2? Czy nie będzie nudno?

Każdy sprzęt gamingowy nie istnieje bez dedykowanych dla niego tytułów. Sony wypadło w tej kwestii blado na premierę PlayStation 5, tutaj sytuacji ma prezentować się znacznie lepiej. Japoński producent obiecuje, że w dniu premiery PlayStation VR 2 dostępnych będzie ponad 20 gier.

Oczywiście ilość powinna iść w parze z jakością. Dopiero zostanie to zweryfikowane, natomiast widać kilka propozycji, które faktycznie mogą być kuszące. Poza wspomnianym już Horizon Call of the Mountain, mocno akcentowane są prace nad Crossfire: Sierra Squad, The Light Brigade, No Man's Sky, The Dark Pictures: Switchback VR od Supermassive Games czy Resident Evil Village. Tyle tylko, że pełen zestaw szykowany na premierę nie został jeszcze ogłoszony i ciekawe ile z tych najlepiej zapowiadających się tytułów zostanie tam przypisanych.

A co będzie skrywał sam sprzęt? O tym Sony mówiło wcześniej całkiem sporo. Przypomnijmy, że PlayStation VR 2 to technologia OLED i rozdzielczość 2000 x 2040 na oko, a także pole widzenia około 110 stopni i technologia odpowiadająca za śledzenie ruchu oczu. Producent wspomina również o 4 wbudowanych kamerach do śledzenia gogli i kontrolera (też z nowościami) oraz dźwięku 3D. PlayStation VR 2 ma być prawdziwie nextgenowym sprzętem. I oby faktycznie był, zwłaszcza za takie pieniądze.

Źródło: sony