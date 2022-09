PlayStation VR 2 ma przenieść zabawę w wirtualnej rzeczywistości na zupełnie nowy poziom. Czy Sony faktycznie szykuje przełom? Całkiem możliwe.

Sony zachwala PS VR2. Jest na co czekać

Już we wcześniejszych miesiącach powiedziano i napisano o PS VR2 całkiem sporo. Japoński producent postanowił raz jeszcze przypomnieć o przygotowywanym przez siebie sprzęcie, tym razem skupiając się przede wszystkim na grafice 4K HDR (precyzując, będą to dwa ekrany OLED i 2000 x 2040 na oko), polu widzenia 110 stopni (chociaż akurat to nie jest branżowym rekordem) oraz technologii odpowiadającej za śledzenie ruchu oczu.

Ta ostatnia nowość będzie pewnie dla niektórych największą zmianą względem starszego sprzętu, pozwoli na nowe sposoby sterowania. Jak pokazano na poniższym materiale wideo można będzie np. wybierać broń spojrzeniem na nią. Nie znaczy to jednak, że Sony zapomniało o kontrolerach, bo PlayStation VR2 Sense również mają przynieść ciekawe elementy, w tym adaptacyjne efekty „Trigger” i wykrywanie dotyku palcem.

Poza samym sprzętem warto podkreślić również wzmianki na temat kilku gier zmierzających na PS VR2. Sony wymienia i pokazuje tutaj Firewall Ultra, Horizon Call of the Mountain, No Man's Sky, Resident Evil Village i The Walking Dead: Saints & Sinners - Chapter 2: Retribution, ale widomo również o pracach nad Demeo czy Star Wars: Tales from the Galaxy’s Edge – Enhanced Edition. Trzeba przyznać, że wygląda to na naprawdę obiecujący zestaw. Miejmy nadzieję, że jak najwięcej gier pojawi się już na start i nie powtórzy się sytuacja z premierą PlayStation 5, kiedy to w pierwszych miesiącach obecności tej konsoli na rynku nie mogliśmy liczyć na większą porcję ciekawych tytułów.

Nowości w PlayStation VR2 na zwiastunie

Kiedy premiera PS VR2?

Na posmakowanie rozrywki zapewnianej przez PS VR2 jeszcze chwilę poczekamy. Wprawdzie początkowo Sony zasugerowało premierę w tym roku, ale dość szybko zweryfikowano te założenia i przesunięto premierę na początek 2023 roku. Całkiem możliwe, że wkrótce zostanie ogłoszony konkretny termin.

Źródło: PlayStation