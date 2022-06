No Man's Sky to gra studia Hello Games, utrzymana w stylistyce science fiction. Za kilka miesięcy eksploracja kosmosu będzie możliwa także na konsoli Nintendo Switch.

Produkcja ukazała się pierwotnie na PS4 oraz pecetach w 2016 roku. W ciągu ostatniego roku Hello Games dostarczyło sześć sporych aktualizacji do No Man’s Sky, które wprowadziły do ​​gry zupełnie nową mechanikę rozgrywki i ulepszoną grafikę. Na poniższym zwiastunie możecie zobaczyć, jak będzie wyglądać gra na Nintendo Switch:

Założyciel i dyrektor zarządzający Hello Games, Sean Murray wydał oświadczenie z okazji ogłoszenia wydania gry na nowej platformie:

No Man’s Sky na tym małym, przenośnym urządzeniu jest jednocześnie całkowicie naturalne i nieprawdopodobne. Gra jest zbudowana wokół generowania proceduralnego, co oznacza, że ​​konsola generuje wszystko, co widzisz. To sprawia, że ​​o wiele trudniej jest przenieść naszą grę na coś takiego jak Switch, ale myślę, że ten zespół nigdy nie wydaje się szczęśliwszy niż właśnie wtedy, gdy próbuje robić rzeczy prawie niemożliwe.

Nowości także na innych platformach

Oprócz zapowiedzianej premiery na Nintendo Switch, Hello Games planuje też wydać fizyczną wersję gry na PS5, ze wszystkimi aktualizacjami. Na półkach sklepowych pojawi się 7 października.

Hello Games zapowiada także aktualizację na PS5, która pozwoli na obsługiwanie zestawu słuchawkowego Sony PlayStation VR2.

Kiedy premiera gry na Nintendo Switch?

No Man’s Sky pojawi się na Nintendo Switch 7 października, zarówno cyfrowo, jak i fizycznie.

Graliście już w produkcję Hello Games? Dajcie znać w komentatrzach.

Źródło: youtube, nomanssky.com