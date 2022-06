A Game Of Thrones: The Board Game Digital Edition i Car Mechanic Simulator 2018 to kolejne gry, jakie zdecydowali się udostępnić zarządzający sklepem Epic Games Store.

Dwie darmowe gry na Epic Games Store

Jak co czwartek na Epic Games Store zaktualizowano ofertę dotyczącą darmowych gier. Tym razem liczba mnoga jest jak najbardziej zasadna, ponieważ posiadacze kont w tym sklepie mogą dopisać sobie do nich dwie produkcje.

Mowa o A Game Of Thrones: The Board Game Digital Edition i Car Mechanic Simulator 2018. Oferta obowiązuje tradycyjnie przez tydzień, w tym przypadku do 30 czerwca do godziny 17:00 naszego czasu.

A Game Of Thrones: The Board Game Digital Edition i Car Mechanic Simulator 2018, czyli strategia i symulator

A Game Of Thrones: The Board Game Digital Edition przenosi gracza do dobrze znanego wielu uniwersum (do okresu po śmierci Roberta Baratheona). To cyfrowa adaptacja bestsellerowej strategicznej gry planszowej Fantasy Flight Games, w której drogą do zwycięstwa jest umiejętne połączenie strategicznego planowania, mistrzowskiej dyplomacji i posiadanej potęgi militarnej. Zabawa jest możliwa online dla maksymalnie sześciu graczy oraz lokalnie, gdzie graczowi towarzyszy maksymalnie pięciu przeciwników AI.

W przypadku Car Mechanic Simulator 2018 tytuł jest jeszcze bardziej wymowny i niemalże w pełni oddaje wszystkie założenia gry. To symulator, w którym zadaniem gracza jest wcielenie się w mechanika samochodowego, naprawy, lakierowanie, tuning, ale i prowadzanie przygotowywanych samochodów, a tym samym ciągły rozwój własnego warsztatu. Twórcy zadbali o ponad 40 aut i ponad 1000 różnych części.

Źródło: epicgames