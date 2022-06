Hyenas to tytuł najnowszej gry studia Creative Assmebly. Ta wieloosobowa strzelanka w klimacie science fiction zapowiada się… ekstrawagancko.

Zobacz zapowiedź Hyenas – nowej gry studia Creative Assembly

W sieci pojawił się pierwszy zwiastun gry Hyenas – strzelanki przeznaczonej do rozgrywki wieloosobowej, nad którą pracuje studio Creative Assembly.

Dziwi cię to, kto odpowiada za ten tytuł? Choć ekipa Creative Assembly kojarzy się przede wszystkim ze strategiami z serii Total War, warto pamiętać, że ma też na koncie całkiem udany horror, mianowicie Obcy: Izolacja. Dodajmy też, że twórcy zapowiadają „śmiały projekt”, który ma „odmienić strzelanki”. No dobrze, ale przejdźmy do rzeczy.

Rozgrywka w Hyenas to jazda bez trzymanki

W Hyenas trafiamy do świata przyszłości, w którym miliarderzy uciekli na Marsa. Ci, którzy nie mieli dość szczęścia i pieniędzy, pozostali na Ziemi – rozbitej przez technologię zerowej grawitacji. Bogaczom wciąż jednak jest mało i wracają statkami po łupy, by urządzić swe marsjańskie rezydencje. Nasze zadanie będzie polegać na… pokrzyżowaniu im planów.

Wraz z innymi graczami uformujemy 3-osobowe zespoły. Na mapie zmierzy się ze sobą pięć takich ekip i tylko jedna może zwyciężyć, zgarniając tym samym łupy. W tym celu będzie trzeba właściwie wykorzystać charakterystyczne dla bohaterów umiejętności, różne typy uzbrojenia, a także elementy otoczenia.

„Będziecie musieli użyć broni i sprytu. Każdy grabistatek oferuje sandboksową mieszankę przeplatających się systemów, zapewniając zgranym zespołom nieograniczone możliwości wykorzystywania otoczenia, systemów bezpieczeństwa, najemnych zbirów i rywalizujących ekip w celu wypracowania przewagi. Podczas starć błyskawiczny ruch i mordercza walka uzupełniają się w niebezpiecznych, często przełączalnych, strefach zero g, zapewniając niezwykłe możliwości użycia otoczenia do uwięzienia i wyeliminowania wrogich ekip” – czytamy w zapowiedzi.

Premiera Hyenas w przyszłym roku. Wcześniej - testy

Gra Hyenas zmierza na komputery oraz konsole tej i poprzedniej generacji: Xbox Series X|S, PlayStation 5, Xbox One i PlayStation 4. Premiera pełnej wersji planowana jest na przyszły rok, ale już teraz możesz zapisać się do zamkniętych testów alpha, które wystartują lada chwila.

Źródło: SEGA