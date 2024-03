Nowa opcja na Steamie. Przydatna rzecz

Platforma Steam zyskuje nową funkcję, aktualnie w wersji beta. Dzięki niej można stworzyć “rodzinę na Steam”, co w praktyce zmienia sposób dzielenia się grami. Jednocześnie pojawiają się nowe rozwiązania z zakresu kontroli rodzicielskiej.

Valve ciągle rozwija swoją platformę, czego świadectwem są nowe funkcje na Steam. Valve informuje o nowości dostępnej aktualnie w wersji beta. Poznajcie “rodziny na Steam”. Czym one są, jak z tego korzystać i co właściwie nowego czeka na użytkowników?

Rodziny na Steam

W praktyce jest to zbiór nowych oraz istniejących już funkcji. Rodziny na Steam zastępują udostępnianie gier oraz widok rodzinny; w konsekwencji mamy jedno miejsce do zarządzania tymi grami, które udostępniliśmy innym.

Do rodziny na Steam zaprosić można do 5 osób (czyli taka grupa maksymalnie może liczyć 6 osób). Po dołączeniu do rodziny, automatycznie uzyskujemy dostęp do wszystkich gier posiadanych przez członków grupy. Co istotne, każda osoba posiada własny, indywidualny stan zapisu gry.

Udostępnianie gier pozwala na granie w gry z bibliotek pozostałych członków rodziny, nawet jeśli są obecnie online i spędzają czas w innej produkcji. Jeśli w bibliotece rodzinnej znajduje się wiele kopii danej gry, to członkowie grupy mogą grać w tę grę jednocześnie.

Valve podkreśla przy tym, że “producenci mogą wycofać swoje tytuły z udziału w funkcji udostępniania gier z przyczyn technicznych (lub innych) w dowolnym momencie.” Stąd oficjalna lista gier Steam, które obsługują funkcję udostępniania.

Steam i kontrola rodzicielska

W ramach funkcji rodzina na Steam, pojawiają się nowe ustawienia kontroli rodzicielskiej. Członkowie rodzin na Steam mogą mieć dwie role: dorosłego lub dziecka. Dorośli mogą zarządzać grupą, dzieci nie. Stąd uprawnienia dorosłych względem dzieci wyglądają następująco:

Zezwalać na dostęp do odpowiednich gier.

Ograniczać dostęp do Sklepu Steam, Społeczności Steam czy czatu ze znajomymi.

Ustawiać limity czasu gry (godzinowe/dzienne).

Wyświetlać raporty czasu gry.

Zatwierdzać lub odrzucać otrzymane od kont dzieci prośby o dodatkowy czas gry albo dostęp do funkcji (tymczasowy bądź trwały).

Odzyskać konto dziecka, jeśli straci hasło.

Z kolei dzieci mogą prosić o zakup danej gry. Stąd nowa opcja płatności na Steam: dziecko może wysłać do dorosłego w rodzinie prośbę o opłacenie zawartości koszyka.

Testy beta już trwają

Nowe rozwiązania są aktualnie testowane. By z nich korzystać, należy przełączyć kanał aktualizacji klienta z domyślnego "No beta chosen" na "Steam Family Beta". Wszyscy zaproszeni członkowie również muszą to uczynić.

Źródło: Valve