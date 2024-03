Wyprzedaż gier na platformie Steam to idealna okazja na to, by uzupełnić swoją bibliotekę gier o naprawdę solidne produkcje. W ofercie nie brakuje tytułów z segmentu AAA, za które zapłacimy dosłownie kilka dyszek.

Wyprzedaż gier na Steamie to całkiem zabawna sprawa. Rozpoczęła się wiosenna wyprzedaż, a wiosna to sygnał, że najwyższy czas opuścić lokum, by korzystać z lepszej pogody. Ale jak to uczynić, skoro Steam oferuje tanie gry na PC, od których ciężko będzie się oderwać? Same problemy. Wirtualna rozrywka wymaga poświęceń.

Tanie gry na PC na platformie Steam - wyprzedaż

Chcąc kupić taniej gry na PC, pamiętajmy że wyprzedaż na Steamie potrwa do 21 marca 2024 r. Oto wybrane przez nas, godne uwagi produkcje:

Graliście w zremasterowaną wersję Crysis? Na platformie Steam można aktualnie kupić Crysis Remastered Trilogy w cenie 75,47 zł (zwykle 305,99 zł). To chyba najlepiej definiuje czym jest promocja na gry PC.

w cenie (zwykle 305,99 zł). To chyba najlepiej definiuje czym jest promocja na gry PC. Z kolei Kingdom Come: Deliverance Royal Edition kosztuje 33,80 zł (zwykle 169 zł). Jest to podstawowa wersja gry wraz z dodatkami.

(zwykle 169 zł). Jest to podstawowa wersja gry wraz z dodatkami. Lubisz horrory? Alien: Isolation Collection - czyli podstawowa wersja gry wraz z dodatkami - będzie w sam raz dla ciebie. Za ten pakiet zapłacisz 57,49 zł (zwykle 229,99 zł).

(zwykle 229,99 zł). Jeśli chodzi o uniwersum Obcego, to w 2023 r. miała miejsce premiera Aliens: Dark Descent. Gra została bardzo ciepło przyjęta. Teraz dzięki wyprzedaży gier na Steamie możemy zdobyć ten tytuł w cenie 82,49 zł (zwykle 149,99 zł).

(zwykle 149,99 zł). Skoro już była mowa o wiosennej aurze i uprawianiu sportów, to EA Sports FC 24 na Steamie kosztuje teraz 63,98 zł (zwykle 319,90 zł).

Czasami gracze nie są przekonani do pewnych tytułów i oznajmiają, że “zagram, jak będzie w promce”. Jeśli nie miałeś okazji grać w ubiegłoroczny hit Hogwarts Legacy, to wiedz, że aktualnie dzieło z uniwersum Harry’ego Pottera kosztuje na Steamie 134,50 zł (zwykle 269 zł).

(zwykle 269 zł). Stray na Steamie również potaniało. Aktualnie hit z 2022 r. kosztuje 79,19 zł (zwykle 119,99 zł).

(zwykle 119,99 zł). Wkrótce premiera Horizon Forbidden West na PC, więc jeśli chcesz nadrobić zaległości i poznać pierwszą część przygód Aloy, to Horizon Zero Dawn Complete Edition zgarniesz za 54,75 zł (zwykle 219 zł).

Inne ciekawe oferty na Steamie

Stellaris za 55,49 zł (zwykle 184,99 zł)

Hades za 57,49 zł (zwykle 114,99 zł)

Ready or Not za 113,89 zł (zwykle 169,99 zł)

Days Gone za 54,75 zł (zwykle 219 zł)

Battlefield 2042 za 40,48 zł (zwykle 269,90 zł)

Sons of the Forest za 104,24 zł (zwykle 138,99 zł)

Grounded za 113,99 zł (zwykle 189,99 zł)

Disco Elysium - The Final Cut za 35,74 zł (zwykle 142,99 zł).

Źródło: Steam