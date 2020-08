Można odnieść wrażenie, że w ostatnim czasie w branży gier dominują informacje o kolejnych opóźnionych premierach. Pierwotnie zakładano, że Twierdza: Władcy wojny zadebiutuje 29 września. Ostatecznie zainteresowani muszą uzbroić się w sporą dawkę cierpliwości, ponieważ termin zmieniono na 26 stycznia przyszłego roku.

W oficjalnym komunikacie wydanym przez Firefly Studios możemy przeczytać, iż powodem takiego obrotu spraw stała się przede wszystkim pandemia koronawirusa i jej negatywne konsekwencje. Finalnie po spojrzeniu na cały projekt wyciągnięto wnioski, iż potrzeba będzie więcej czasu na nadanie mu pożądanych kształtów.

Today we have an important update to share with our community regarding Stronghold: Warlords. pic.twitter.com/2tX6SLKnM1