Ponad rok temu Apple zapowiedziało, że w ciągu dwóch najbliższych lat wszystkie komputery Mac dostępne będą z zaprojektowanymi przez tą firmę układami Apple Silicon. W sieci pojawiły się doniesienia o rychłej premierze nowych iMaków Pro, które wyposażone mają być w te procesory.

Specyfikacja techniczna nowych iMaców Pro

Według doniesień komputery wyposażone będą w ekran, którego długość przekątnej wynosić będzie 27 cali lub nieco więcej, ale ta druga opcja jest raczej mało prawdopodobna. Ekran wykonany ma być w technologii mini-LED, a jedną z jego cech charakterystycznych będzie wsparcie dla technologii Pro Motion, czyli adaptacyjnego odświeżania ekranu z maksymalną częstotliwością 120 Hz.

Na pokładzie nowego iMaca znajdą się oczywiście układy Apple Silicon. Firma zastosować ma te same procesory, w które wyposażone są nowe MacBooki Pro, czyli M1 Pro oraz M1 Max

Można zatem oczekiwać, że specyfikacja techniczna iMaców bardzo podobna będzie do wspomnianych już nowych modeli MacBooków Pro. Podstawową różnicą będzie wielkość ekranu oraz sama forma maszyny. iMac to komputer typu all-in-one.

Cena

Urządzenia marki Apple nie należą do tanich, na przykład za monitor Pro Display XDR z wyświetlaczem mini-LED zapłacić trzeba co najmniej 24 tysiące złotych. Bardzo prawdopodobne jest, że cena nowych iMaków również będzie bardzo wysoka. Wpłynie na to przede wszystkim zastosowanie ekranu mini-LED.

Biorąc pod uwagę, że jest to komputer z wbudowanym ekranem, a nie sam monitor, jego cena wynosić może tyle co w przypadku wspomnianego Pro Display XDR. Doliczyć trzeba cenę wszystkich podzespołów niezbędnych do działania komputera, ale należy pamiętać, że Apple korzysta z technologii mini-LED od ponad dwóch lat, więc jej cena jest z pewnością niższa niż na początku.

Nowe iMaki serii Pro mają zadebiutować wiosną przyszłego roku. Nie jest to nieprawdopodobny scenariusz, ponieważ Apple często organizowało prezentacje produktowe o tej porze roku.

Źródło: https://www.macrumors.com/2021/12/13/apple-imac-pro-spring-2022/

Grafiki: https://www.khahn.design/imac-concept