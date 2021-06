Intel przygotowuje nowe procesory, które będą obsługiwane przez nowe płyty główne. Ale to nie koniec mieszania platformami - wyszło na jaw, że producent już szykuje kolejną podstawkę.

Jeszcze w tym roku mają zadebiutować procesory Intel Alder Lake (Core 12. generacji) – to całkowicie nowe modele, które do działania będą wymagać płyt głównych z nową podstawką LGA 1700. Jak się okazuje, na rynku mogą pojawić się też płyty główne LGA 1800.

Intel przygotowuje kolejną podstawkę pod procesory

Użytkownik momomo_us opublikował na Twitterze zdjęcie zaślepki nowego gniazda – znalazła się tutaj informacja o kompatybilności z podstawkami LGA 17XX i LGA 18XX.

Można zatem przypuszczać, że obydwa gniazda (albo rodziny gniazd jeśli mielibyśmy do czynienia z różnymi odmianami LGA 17XX/LGA 1800) będą zbliżone do siebie.

Taki scenariusz potwierdza też Igor Wallosek z serwisu Igor’sLAB. Według niemieckiego dziennikarza, Intel przygotowuje dwa gniazda – LGA 17XX i LGA 18XX, które będą korzystać korzystać z nowego systemu mocowania chłodzenia.

Które procesory będą korzystać z płyt głównych LGA 1800?

O oficjalnych informacjach możecie zapomnieć (przynajmniej jak na razie). Intel nie potwierdza planów wydania płyt głównych LGA 1700, ani tym bardziej LGA 1800.

W branżowych mediach pojawiają się dwie teorie. Pierwsza zakłada, że płyty główne LGA 1800 będą obsługiwać procesory Meteor Lake (Core 14. generacji) – mielibyśmy wtedy do czynienia z klasyczną zmianą podstawki, jak to „niebiescy” mają w zwyczaju robić co dwie generacje.

Druga teoria mówi o specjalnej podstawce pod procesory Intel Xeon (np. W-1400). Mówimy o profesjonalnych modelach dla stacji roboczej, które byłyby odpowiednikami konsumenckich modeli Core Alder Lake. Większa liczba pinów zapewne byłaby wykorzystywana do dodatkowych funkcjonalności.

Która teoria okaże się właściwa? Zapewne przekonamy się dopiero za jakiś czas.

