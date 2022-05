Premiera procesorów AMD Ryzen 7000 dopiero przed nami, jednak firma Gigabyte już pochwaliła się nowymi płytami głównymi. Jakich modeli możemy się spodziewać?

Nowa generacja procesorów ma przynieść małą rewolucję w komputerach PC. Układy Ryzen 7000 będą bazować na architekturze Zen 4, która przyniesie przyrost wydajności i efektywności energetycznej.

Przy okazji możemy oczekiwać dużo lepszej funkcjonalności. Układy zaoferują wsparcie dla pamięci DDR5 i magistrali PCI-Express 5.0, a do tego będą wyposażone w podstawowy, zintegrowany układ graficzny z generacji RDNA 2.

Warto jednak zaznaczyć, że do obsługi nowych procesorów konieczne będą też nowe płyty główne z podstawką AM5. W planach są modele z trzema chipsetami: X670E, X670 i B650.

Firma Gigabyte już zaprezentowała cztery modele z nowej serii: Gigabyte X670E Aorus Xtreme, Gigabyte X670E Aorus Master, Gigabyte X670 Aorus Pro AX oraz Gigabyte X670 Aero D. Producent chwali się obsługą pamięci RAM z profilami XMP i EXPO (Extended Profiles For Overclocking). Sloty PCI-Express oferują funkcję szybkiego odbezpieczenia, a gniazdka M.2 są przystosowane do większych nośników typu M.2 25110.

Gigabyte X670E Aorus Xtreme - topowa płyta główna AMD AM5

Gigabyte X670E Aorus Xtreme to topowa propozycja producenta, która ma zainteresować najbardziej wymagających graczy i entuzjastów. Płyta została utrzymana w efektownej stylistyce – uwagę zwracają rozbudowane radiatory, osłona laminatu (+ backplate na rewersie), a całość przyozdobiono podświetleniem RGB Fusion 2.0.

Producent zadbał także o świetną funkcjonalność (konstrukcja zalicza się do modeli formatu E-ATX). Obok podstawki znalazła się mocna sekcja zasilania (18+2+2) z solidnymi radiatorami. Do tego przewidziano wyświetlacz diagnostyczny oraz przełączniki ułatwiające overclocking.

Do dyspozycji oddano cztery banki pamięci DDR5 RAM, a także trzy sloty PCI-Express x16. Warto jednak zaznaczyć, że gniazda działają z ograniczoną przepustowością – pierwsze oferuje tryb PCIe 5.0 x8 (a nie x16), a dwa pozostałe PCIe 4.0 x4. Dla dysków przewidziano kilka gniazd M.2 (w tym PCIe 5.0 x4) i sześć zwykłych SATA. Jest też szybka karta sieciowa 10G LAN i Wi-Fi 6E.

Gigabyte X670E Aorus Xtreme to też propozycja dla najbardziej wymagających klientów – płyta podobno ma kosztować około 500 – 600 dolarów.

Gigabyte X670E Aorus Master - płyta dla wymagających graczy

Gigabyte X670E Aorus Master to trochę uboższa konstrukcja, jednak nie można jej odmówić ciekawej stylistyki – producent też zastosował tutaj efektowne radiatory, osłonę laminatu i dodatkowe podświetlenie RGB Fusion 2.0.

Płyta oferuje też całkiem rozbudowaną sekcję zasilania (16+2+2 fazy), która powinna sprostać nawet mocno podkręconym procesorom (szczególnie, że producent zastosował tutaj całkiem pokaźne chłodzenie). Miłym dodatkiem jest wyświetlacz diagnostyczny (POST).

Aorus Master też zalicza się do modeli formatu E-ATX. Jeśli chodzi o złącza, producent przewidział trzy sloty PCI-Express x16 (PCIe 5.0 x16, PCIe 4.0 x4 i PCIe 4.0 x4), a do tego kilka gniazdek M.2 i sześć zwykłych SATA. Za łączność odpowiada karta sieciowa 2.5G LAN i Wi-Fi 6E.

Gigabyte X670E Aorus Master będzie dostępny w nieco niższej cenie – wstępnie mówi się o 360 – 400 dolarach.

Gigabyte X670 Aorus Pro AX - płyta główna AM5 ze średniej półki

Gigabyte X670 Aorus Pro AX to gamingowa propozycja producenta, która powinna przypaść do gustu graczom z nieco mniej zasobnym portfelem. Podobnie jak w modelach Aorus Xtreme i Aorus Master, płyta została utrzymana w ciemnej stylistyce. Nie zabrakło efektownych radiatorów i podświetlenia RGB Fusion 2.0.

Tym razem mamy do czynienia ze standardową konstrukcją typu ATX (z chipsetem X670). Do dyspozycji oddano cztery banki pamięci DDR5 RAM, a także trzy sloty PCI-Express x16 (jedno PCIe 5.0 x16 i dwa PCIe 4.0 x4), kilka gniazdek M.2 i sześć zwykłych SATA. Do tego przewidziano łączność 2.5G LAN i Wi-Fi 6E.

Sekcja zasilania jest nieco skromniejsza, bo obejmuje „tylko” 19 faz (16+2+1). Producent zadbał jednak o odpowiednie chłodzenie elektroniki, więc nie powinno być problemów z mocniejszym podkręcaniem procesora.

Cena? Wstępnie mówi się o około 300 – 350 dolarach, więc nie najgorzej jak na nowoczesną płytę główną ze średniej półki.

Gigabyte X670 Aero D - płyta główna dla twórców treści

Gigabyte X670 Aero D to propozycja skierowana przede wszystkim do twórców treści. Płyta wyróżnia się nowoczesnym designem, ale tym razem producent postawił na czarno-srebrną kolorystykę.

Gigabyte X670 Aero D pod względem funkcjonalności przypomina model Gigabyte X670E Aorus Master. Też mamy do czynienia z konstrukcją formatu E-ATX z 20-fazową sekcją zasilania (16+2+2).

Na laminacie wyprowadzono cztery sloty DDR5, a także trzy złącza PCI-Express dla kart rozszerzeń (PCIe 5.0 x16 i 2x PCIe 4.0 x4). Dla dysków przewidziano kilka gniazd M.2 i sześć SATA. Nie zapomniano też o szybkich kartach sieciowych – 2.5G LAN i Wi-Fi 6E.

Cena? Model Gigabyte X670 Aero D podobno ma kosztować nieco ponad 400 dolarów. Będzie to zatem propozycja dla trochę bardziej majętnych klientów.

