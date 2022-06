Myśleliście, że podstawka Intel LGA 1700 zostaną z nami na dłużej? No to możecie się zdziwić! Aby tradycji stało się zadość, kolejna generacja procesorów ma korzystać z nowych płyt głównych.

Najnowsza platforma Intel wprowadziła nowe procesory - Core 12. generacji (Alder Lake-S) oraz płyty główne LGA 1700. Wiemy, że z tej samej platformy ma również korzystać kolejna generacja procesorów - Core 13. generacji (Raptor Lake-S).

Jeśli liczyliście, że płyty główne zostaną z nami na dłużej… to musimy Was zmartwić.

Kolejna generacja procesorów Intel z nową podstawką LGA 2551?

Według informacji z kanału Moore’s Law is Dead (MLID), podstawka LGA 1700 będzie wykorzystywana tylko przez dwie generacje procesorów – obecne modele Core 12. generacji (Alder Lake-S) i nadchodzące Core 13. generacji (Raptor Lake-S).

Przy kolejnej generacji procesorów producent planuje zmienić podstawkę – modele Core 14. generacji (Meteor Lake-S) miałyby korzystać już nowego gniazda LGA 2551. W takiej sytuacji osoby zainteresowane nowszymi modelami będą musiały zakupić też nowe płyty główne (nowa generacja procesorów najpewniej pojawi się pod koniec 2023 roku).

Podstawka LGA 2551 ma mieć wymiary 38 x 46 mm, więc będzie tylko nieznacznie większa od LGA 1700. Producent zastosuje tutaj o połowę więcej pinów, co może wskazywać na wyższą wydajność i lepszą funkcjonalność platformy (np. dodatkowe linie PCI-Express lub zmodyfikowane zasilanie).

Zaskoczenie? No nie do końca, bo Intel do tej pory zwykle wydawał nową platformę co dwie generacje procesorów. Co innego AMD, które utrzymało platformę AM4 przez 6 lat (dopiero teraz planowana jest zmiana na nową platformę AM5).

Czy to oznacza, że nie ma sensu kupować platformy LGA 1700? Oczywiście, że nie! To obecnie bardzo propozycja np. z myślą o budowie komputera do gier, a niedługo będzie można zmodernizować ją o nowe procesory. Tyle tylko, że nie będzie tak długowieczna, jak propozycja AMD.

Źródło: Moore’s Law is Dead