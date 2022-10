Czekacie na nowe procesory AMD ze zintegrowaną grafiką? Niestety nie mamy dobrych wieści – według najnowszych informacji, nowe modele najpewniej nie pojawią się w najbliższym czasie.

Jesteśmy po premierze procesorów AMD Ryzen 7000 (Raphael), które plasują się w wyższym segmencie wydajnościowym. Mamy tutaj mocne rdzenie, dużo pamięci L3 i podstawową grafikę. Wielu jednak czeka na słabsze modele z mocniejszą grafiką – następców serii Ryzen 4000G (Renoir) i Ryzen 5000G (Cezanne).

Ile trzeba będzie poczekać?

Kiedy nowe procesory ze zintegrowaną grafiką?

Co prawda producent oficjalnie jeszcze nie odniósł się do planów wprowadzenia nowych procesorów, ale ciekawe informacje na ten temat wyjawia slajd tajnej z konferencji, który pojawił się na twitterowym profilu użytkownika sebuahsarang.

Plany wydawnicze desktopowych procesorów AMD na 2022 i 2023 rok

Według przedstawionych informacji, modele Ryzen 4000G i 5000G będą dostępne co najmniej do końca 2023 roku. Co będzie później? Slajd tego nie ujawnia (takie układy zostaną dopiero ogłoszone).

Najpewniej będą to modele AMD Ryzen 6000G „Rembrandt” – desktopowe wersje układów Ryzen 6000H (Rembrandt), które w tym roku pojawiły się w laptopach. Hoang Anh Phu (inny dobrze poinformowany użytkownik Twittera) twierdzi, że takie jednostki mogłyby się pojawić w drugiej połowie 2023 roku (być może razem z układami Phoenix). Procesory będą korzystać z płyt głównych AM5.

Wygląda więc na to, że AMD w najbliższym czasie nie wprowadzi nowych procesorów AMD APU dla desktopów. Osoby poszukujące nowego sprzętu będą musiały zdecydować się na nowe modele Ryzen 7000, albo starsze Ryzen 4000G/5000G. Ewentualnie wybrać sprzęt konkurencji.

Źródło: AMD, Twitter @ sebuahsarang, Twitter @ Hoang Anh Phu